"كورونا" يصيب 7.071 فرنسياً خلال يوم

عدد الحالات بلغ 324.777

سجلت سلطات الصحة الفرنسية 7.071 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد) انخفاضاً من 8.550 حالة أمس و8.975 أمس الأول.

وارتفع عدد من توفي بـ"كوفيد-19" في فرنسا بواقع ثلاث حالات إلى 30.701، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 324.777، وفقاً لـ"رويترز".





وعدد الإصابات المسجل أمس، هو أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة في فرنسا، وبلغ عدد من نُقلوا للمستشفى بسبب المرض خلال الأيام السبعة الماضية 1.704 بينهم 288 في وحدات العناية المركزة.



