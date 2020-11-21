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"الفالح": نعتزم إطلاق عدة مناطق اقتصادية.. والاستثمار الأجنبي المباشر زاد 12%

قال: السعودية أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات وعملت على حماية القطاع الخاص

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح اليوم أن #المملكة تعتزم إطلاق عدة مناطق اقتصادية في 2021 قائلاً: نعمل على إعداد مناطق اقتصادية متخصصة ولوجستية بحوافز واشتراطات، والمملكة ستطلق عدة مبادرات خاصة في قطاع السياحة.

وأضاف الوزير عقب الإحاطة الإعلامية اليوم حول قمة العشرين: فتحنا كل القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي بملكية كاملة، والاستثمار الأجنبي المباشر زاد 12% في النصف الأول.

وتابع: المملكة ستصدر الطاقة بأشكال مختلفة ونعمل على وضع إصلاحات في قطاعات العمل بالمملكة، والسعودية أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات بنظام حكومي متين، وعملت على حماية القطاع الخاص من خلال حزم مالية.

وأضاف: السعودية تؤمن بأهمية الطاقة المتجددة في العالم، والـ G20 تعمل على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، والمجموعة تستمد قوتها من القدرات الفردية للدول الأعضاء.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفالح": نعتزم إطلاق عدة مناطق اقتصادية.. والاستثمار الأجنبي المباشر زاد 12%
سبق

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح اليوم أن #المملكة تعتزم إطلاق عدة مناطق اقتصادية في 2021 قائلاً: نعمل على إعداد مناطق اقتصادية متخصصة ولوجستية بحوافز واشتراطات، والمملكة ستطلق عدة مبادرات خاصة في قطاع السياحة.

وأضاف الوزير عقب الإحاطة الإعلامية اليوم حول قمة العشرين: فتحنا كل القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي بملكية كاملة، والاستثمار الأجنبي المباشر زاد 12% في النصف الأول.

وتابع: المملكة ستصدر الطاقة بأشكال مختلفة ونعمل على وضع إصلاحات في قطاعات العمل بالمملكة، والسعودية أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات بنظام حكومي متين، وعملت على حماية القطاع الخاص من خلال حزم مالية.

وأضاف: السعودية تؤمن بأهمية الطاقة المتجددة في العالم، والـ G20 تعمل على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، والمجموعة تستمد قوتها من القدرات الفردية للدول الأعضاء.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
02:21 PM

"الفالح": نعتزم إطلاق عدة مناطق اقتصادية.. والاستثمار الأجنبي المباشر زاد 12%

قال: السعودية أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات وعملت على حماية القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الاستثمار خالد الفالح اليوم أن #المملكة تعتزم إطلاق عدة مناطق اقتصادية في 2021 قائلاً: نعمل على إعداد مناطق اقتصادية متخصصة ولوجستية بحوافز واشتراطات، والمملكة ستطلق عدة مبادرات خاصة في قطاع السياحة.

وأضاف الوزير عقب الإحاطة الإعلامية اليوم حول قمة العشرين: فتحنا كل القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي بملكية كاملة، والاستثمار الأجنبي المباشر زاد 12% في النصف الأول.

وتابع: المملكة ستصدر الطاقة بأشكال مختلفة ونعمل على وضع إصلاحات في قطاعات العمل بالمملكة، والسعودية أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات بنظام حكومي متين، وعملت على حماية القطاع الخاص من خلال حزم مالية.

وأضاف: السعودية تؤمن بأهمية الطاقة المتجددة في العالم، والـ G20 تعمل على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، والمجموعة تستمد قوتها من القدرات الفردية للدول الأعضاء.

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