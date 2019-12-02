النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزعاق": اليوم نهاية الوسم وغداً المربعانية .. 3 أنواء وثالثها "مبكية"

قال: كل نجم 13 يوماً والأول معتدل ويبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم آخر الوسم وغداً الثلاثاء أول المربعانية، وهي ثلاثة أنواء وكل نجم (13) يوماً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "النجم الأول معتدل الأجواء، وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية".

وتابع: "النجم الثاني بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة، وفيه يرتدي الناس الشتوي، والنجم الثالث بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة (مبكية الحصني)".

نهاية الوسم المربعانية حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزعاق": اليوم نهاية الوسم وغداً المربعانية .. 3 أنواء وثالثها "مبكية"
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم آخر الوسم وغداً الثلاثاء أول المربعانية، وهي ثلاثة أنواء وكل نجم (13) يوماً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "النجم الأول معتدل الأجواء، وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية".

وتابع: "النجم الثاني بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة، وفيه يرتدي الناس الشتوي، والنجم الثالث بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة (مبكية الحصني)".

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
12:05 PM

"الزعاق": اليوم نهاية الوسم وغداً المربعانية .. 3 أنواء وثالثها "مبكية"

قال: كل نجم 13 يوماً والأول معتدل ويبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
6,207

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم آخر الوسم وغداً الثلاثاء أول المربعانية، وهي ثلاثة أنواء وكل نجم (13) يوماً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "النجم الأول معتدل الأجواء، وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية".

وتابع: "النجم الثاني بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة، وفيه يرتدي الناس الشتوي، والنجم الثالث بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة (مبكية الحصني)".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,404
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,818
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,170
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,527

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة