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أهالي نجران يدشنون وسماً لشكر نائب أمير المنطقة لمواقفه الإنسانية

تكفل بعلاج حالات مرضية في الخارج على نفقته

أطلق أهالي نجران وسماً على تويتر بعنوان: #نجران_تشكر_تركي_بن_هذلول، وذلك بعد المواقف الإنسانية التي قام بها نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، ذلك تقديراً له على ما قدمه من مساعدات إنسانية بتكفله بعلاج العديد من الحالات المرضية في الخارج على نفقته، ولمواقفه وتجاوبه مع مطالب أهالي المنطقة وتلمسه لاحتياجات الأهالي والعمل على تلبيتها بشكل مستمر.

ففي هذا السياق قال عضو مجلس المنطقة زيد بن شويل آل سنان: "‫الأمير تركي بن هذلول سباق لكل خير ومواقفه الإنسانية ليست غريبة عليه الذي لم يتوان أبداً عن صنائع الخير والمعروف".

فيما عبر الشيخ عجيم بن مطارد بن فاران قائلاً: "‫شكراً من القلب لصاحب القلب الكبير الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز فكلمات الثّناء لا توفيك حقك، فأنت تستحق ما هو أكثر بكثير، جزاك الله كل خير".

وقال الشاعر المعروف مهدي بن حويل في أبيات شعرية:

‏تركي والئ من حضر له طاري

يقول تركي بالفعل ويطول

أميرنا الغالي عزيز المجنا

شاربه في العلم العلا مفتول

إنساني النخوة كريم المدة

وعنده لكل المشكلات حلول

وأناقته في نفسه برفعتها

وتواضعه يرفعه بالمدبول

خلق وكرم طيب وشموخ وهيبه

وينول ما لا يستطاع ينول

ويتابع الوضع بأمان ودقة

ويحاسب المخطي مع المسؤل

واللي مريضً أو في عازة حاجه

ماعنده الا أبشر ومكفول

بدوره كتب مسفر عبدالله آل هتيلة: "أمير الخير والإنسانية أدامه الله وأعانه في فعل الخير ودخل قلوب الناس من أوسع أبواب المحبة فعلاً إننا محظوظين بوجوده بيننا في نجران. الكلمات لا يمكن أن تعبر عن مقدار حب أهل المنطقة"، فيما غرد علي آل شيبان قائلاً: "مواقفه الإنسانية جعلته في قلوب كل النجرانيين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي نجران يدشنون وسماً لشكر نائب أمير المنطقة لمواقفه الإنسانية
سبق

أطلق أهالي نجران وسماً على تويتر بعنوان: #نجران_تشكر_تركي_بن_هذلول، وذلك بعد المواقف الإنسانية التي قام بها نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، ذلك تقديراً له على ما قدمه من مساعدات إنسانية بتكفله بعلاج العديد من الحالات المرضية في الخارج على نفقته، ولمواقفه وتجاوبه مع مطالب أهالي المنطقة وتلمسه لاحتياجات الأهالي والعمل على تلبيتها بشكل مستمر.

ففي هذا السياق قال عضو مجلس المنطقة زيد بن شويل آل سنان: "‫الأمير تركي بن هذلول سباق لكل خير ومواقفه الإنسانية ليست غريبة عليه الذي لم يتوان أبداً عن صنائع الخير والمعروف".

فيما عبر الشيخ عجيم بن مطارد بن فاران قائلاً: "‫شكراً من القلب لصاحب القلب الكبير الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز فكلمات الثّناء لا توفيك حقك، فأنت تستحق ما هو أكثر بكثير، جزاك الله كل خير".

وقال الشاعر المعروف مهدي بن حويل في أبيات شعرية:

‏تركي والئ من حضر له طاري

يقول تركي بالفعل ويطول

أميرنا الغالي عزيز المجنا

شاربه في العلم العلا مفتول

إنساني النخوة كريم المدة

وعنده لكل المشكلات حلول

وأناقته في نفسه برفعتها

وتواضعه يرفعه بالمدبول

خلق وكرم طيب وشموخ وهيبه

وينول ما لا يستطاع ينول

ويتابع الوضع بأمان ودقة

ويحاسب المخطي مع المسؤل

واللي مريضً أو في عازة حاجه

ماعنده الا أبشر ومكفول

بدوره كتب مسفر عبدالله آل هتيلة: "أمير الخير والإنسانية أدامه الله وأعانه في فعل الخير ودخل قلوب الناس من أوسع أبواب المحبة فعلاً إننا محظوظين بوجوده بيننا في نجران. الكلمات لا يمكن أن تعبر عن مقدار حب أهل المنطقة"، فيما غرد علي آل شيبان قائلاً: "مواقفه الإنسانية جعلته في قلوب كل النجرانيين".

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
08:31 PM

أهالي نجران يدشنون وسماً لشكر نائب أمير المنطقة لمواقفه الإنسانية

تكفل بعلاج حالات مرضية في الخارج على نفقته

A A A
هادي آل كليب - نجران
4
18,267

أطلق أهالي نجران وسماً على تويتر بعنوان: #نجران_تشكر_تركي_بن_هذلول، وذلك بعد المواقف الإنسانية التي قام بها نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، ذلك تقديراً له على ما قدمه من مساعدات إنسانية بتكفله بعلاج العديد من الحالات المرضية في الخارج على نفقته، ولمواقفه وتجاوبه مع مطالب أهالي المنطقة وتلمسه لاحتياجات الأهالي والعمل على تلبيتها بشكل مستمر.

ففي هذا السياق قال عضو مجلس المنطقة زيد بن شويل آل سنان: "‫الأمير تركي بن هذلول سباق لكل خير ومواقفه الإنسانية ليست غريبة عليه الذي لم يتوان أبداً عن صنائع الخير والمعروف".

فيما عبر الشيخ عجيم بن مطارد بن فاران قائلاً: "‫شكراً من القلب لصاحب القلب الكبير الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز فكلمات الثّناء لا توفيك حقك، فأنت تستحق ما هو أكثر بكثير، جزاك الله كل خير".

وقال الشاعر المعروف مهدي بن حويل في أبيات شعرية:

‏تركي والئ من حضر له طاري

يقول تركي بالفعل ويطول

أميرنا الغالي عزيز المجنا

شاربه في العلم العلا مفتول

إنساني النخوة كريم المدة

وعنده لكل المشكلات حلول

وأناقته في نفسه برفعتها

وتواضعه يرفعه بالمدبول

خلق وكرم طيب وشموخ وهيبه

وينول ما لا يستطاع ينول

ويتابع الوضع بأمان ودقة

ويحاسب المخطي مع المسؤل

واللي مريضً أو في عازة حاجه

ماعنده الا أبشر ومكفول

بدوره كتب مسفر عبدالله آل هتيلة: "أمير الخير والإنسانية أدامه الله وأعانه في فعل الخير ودخل قلوب الناس من أوسع أبواب المحبة فعلاً إننا محظوظين بوجوده بيننا في نجران. الكلمات لا يمكن أن تعبر عن مقدار حب أهل المنطقة"، فيما غرد علي آل شيبان قائلاً: "مواقفه الإنسانية جعلته في قلوب كل النجرانيين".

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