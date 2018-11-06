ولي العهد يصل إلى منطقة القصيم

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منطقة القصيم مساء اليوم.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، و الأمير سعود بن فيصل بن مشعل، والأمير متعب بن فهد بن فيصل، والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل.

وقد وصل في معية سمو ولي العهد الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير بدر بن عبدالله الفرحان وزير الثقافة.