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"إثراء أدبي الطائف" يعلن أسماء الفائزين بمسابقته للإلقاء

من الشروط أن يشارك المتسابق بأبيات شعرية من اختياره

أعلن فريق إثراء الثقافي بأدبي الطائف أسماء الفائزين والفائزات بمسابقة (فريق إثراء الثقافي للإلقاء) أمس الأحد، برعاية النادي الأدبي الثقافي بالطائف.

أوضح ذلك رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرًا إلى أن الجوائز التي قدمها النادي تشجيعًا للشباب والشابات على القراءة والإلقاء، جاءت على النحو التالي:

جائزة المركز الأول بقيمة 2000 ريال وقد فاز بها الشاب محمد عمر الثمالي.

جائزة المركز الثاني بقيمة 1500 ريال وقد فاز بها الشاب معاذ خالد المشعبي.

جائزة المركز الثالث بقيمة 500 ريال وقد فاز بها الشاب عبدالودود محمد الأركاني.

وأضاف "الجعيد" أنه كان من شروط المسابقة أن يشارك المتسابق أو المتسابقة بأبيات شعرية فصيحة من اختياره وأن تكون المشاركة الصوتية داخل فيديو منتج وتراعى فيه الجودة والدقة، وأن يكون الإلقاء الصوتي من إبداع المشارك وأدائه وألا يزيد عمره على 16 عامًا مع مراعاة معايير اختيار النص وسلامة اللغة ووضوح مخارج الحروف ونبرة الصوت وتناغمها مع تعابير النص.

ووجّه "الجعيد" شكره لرئيس فريق إثراء الثقافي أسامة الثمالي وبقية أعضاء الفريق والقائمين على تنظيم المسابقة.

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"إثراء أدبي الطائف" يعلن أسماء الفائزين بمسابقته للإلقاء
سبق

أعلن فريق إثراء الثقافي بأدبي الطائف أسماء الفائزين والفائزات بمسابقة (فريق إثراء الثقافي للإلقاء) أمس الأحد، برعاية النادي الأدبي الثقافي بالطائف.

أوضح ذلك رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرًا إلى أن الجوائز التي قدمها النادي تشجيعًا للشباب والشابات على القراءة والإلقاء، جاءت على النحو التالي:

جائزة المركز الأول بقيمة 2000 ريال وقد فاز بها الشاب محمد عمر الثمالي.

جائزة المركز الثاني بقيمة 1500 ريال وقد فاز بها الشاب معاذ خالد المشعبي.

جائزة المركز الثالث بقيمة 500 ريال وقد فاز بها الشاب عبدالودود محمد الأركاني.

وأضاف "الجعيد" أنه كان من شروط المسابقة أن يشارك المتسابق أو المتسابقة بأبيات شعرية فصيحة من اختياره وأن تكون المشاركة الصوتية داخل فيديو منتج وتراعى فيه الجودة والدقة، وأن يكون الإلقاء الصوتي من إبداع المشارك وأدائه وألا يزيد عمره على 16 عامًا مع مراعاة معايير اختيار النص وسلامة اللغة ووضوح مخارج الحروف ونبرة الصوت وتناغمها مع تعابير النص.

ووجّه "الجعيد" شكره لرئيس فريق إثراء الثقافي أسامة الثمالي وبقية أعضاء الفريق والقائمين على تنظيم المسابقة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
11:21 PM

"إثراء أدبي الطائف" يعلن أسماء الفائزين بمسابقته للإلقاء

من الشروط أن يشارك المتسابق بأبيات شعرية من اختياره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أعلن فريق إثراء الثقافي بأدبي الطائف أسماء الفائزين والفائزات بمسابقة (فريق إثراء الثقافي للإلقاء) أمس الأحد، برعاية النادي الأدبي الثقافي بالطائف.

أوضح ذلك رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرًا إلى أن الجوائز التي قدمها النادي تشجيعًا للشباب والشابات على القراءة والإلقاء، جاءت على النحو التالي:

جائزة المركز الأول بقيمة 2000 ريال وقد فاز بها الشاب محمد عمر الثمالي.

جائزة المركز الثاني بقيمة 1500 ريال وقد فاز بها الشاب معاذ خالد المشعبي.

جائزة المركز الثالث بقيمة 500 ريال وقد فاز بها الشاب عبدالودود محمد الأركاني.

وأضاف "الجعيد" أنه كان من شروط المسابقة أن يشارك المتسابق أو المتسابقة بأبيات شعرية فصيحة من اختياره وأن تكون المشاركة الصوتية داخل فيديو منتج وتراعى فيه الجودة والدقة، وأن يكون الإلقاء الصوتي من إبداع المشارك وأدائه وألا يزيد عمره على 16 عامًا مع مراعاة معايير اختيار النص وسلامة اللغة ووضوح مخارج الحروف ونبرة الصوت وتناغمها مع تعابير النص.

ووجّه "الجعيد" شكره لرئيس فريق إثراء الثقافي أسامة الثمالي وبقية أعضاء الفريق والقائمين على تنظيم المسابقة.

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