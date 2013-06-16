"سَم وأبشر.. من عيوني" ثم احتضان بعد غضب، هذا ما حدث مع مدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة موسى بن محمد الهزازي؛ مع والد طفل منوّم بالمستشفى تقدّم له بشكوى في أحد الأقسام.
احتضان بعد غضب .. هكذا أثارت معاملة مدير مستشفى مع والد طفل منوّم الإعجاب
حسن التصرف الإداري والاهتمام بالمراجعين أوصاف لما قام به خلال جولة تفقدية
"سَم وأبشر.. من عيوني" ثم احتضان بعد غضب، هذا ما حدث مع مدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة موسى بن محمد الهزازي؛ مع والد طفل منوّم بالمستشفى تقدّم له بشكوى في أحد الأقسام.
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احتضان بعد غضب .. هكذا أثارت معاملة مدير مستشفى مع والد طفل منوّم الإعجابمهنا التميمي سبق 2019-06-16
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
11:25 AM
احتضان بعد غضب .. هكذا أثارت معاملة مدير مستشفى مع والد طفل منوّم الإعجاب
حسن التصرف الإداري والاهتمام بالمراجعين أوصاف لما قام به خلال جولة تفقدية
"سَم وأبشر.. من عيوني" ثم احتضان بعد غضب، هذا ما حدث مع مدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة موسى بن محمد الهزازي؛ مع والد طفل منوّم بالمستشفى تقدّم له بشكوى في أحد الأقسام.
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