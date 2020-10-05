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"تعليم شقراء" تبلِّغ عن فقدان "سيارتَيْن".. والإدارة: حققنا مع الحراس وكل مَن له علاقة

إحداهما وُجدت مع أحد الموظفين.. والأخرى تحمل شعار الوزارة وما زالت مفقودة

أبلغت إدارة التعليم بشقراء اليوم الاثنين عن فقدان سيارتَين من سياراتها من نوع هايلكس وداتسون، وذلك خلال ٦ أيام، ثم قامت بإلغاء البلاغ عن السيارة الداتسون لعثورها عليها مع أحد منسوبيها.

وفي التفاصيل، أكد متحدث التعليم أن السيارة الأخرى ما زالت مفقودة، وأن الإدارة باشرت التحقيق مع الحراس، وكل من له علاقة بالسيارة، وأبلغت الجهات المختصة في الحال.

وقامت إدارة التعليم بمباشرة التحقيق في فقدان إحدى السيارات، كما قام مدير المستودعات المركزية بالإدارة بإبلاغ الجهات الأمنية بذلك في خطابه المؤرخ بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢ هـ، وذكر أن السيارة من نوع هايلكس، وتحمل اللوحة (أدح). مشيرًا إلى وجود ملصق (استكر) عليها، يحمل شعار وزارة التعليم.

وبعد مُضي ٦ أيام من البلاغ، وبالتحديد في ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، أبلغت إدارة التعليم الجهات الأمنية بفقدان سيارة أخرى من نوع داتسون، وفي اليوم التالي أرسلت الإدارة خطابًا إلحاقيًّا، تفيد فيه بأنها وجدت السيارة الداتسون مع أحد منسوبيها؛ وألغت البلاغ عن فقدانها، فيما لا تزال السيارة "الهايلكس" التي تحمل شعار الوزارة مفقودة حتى الآن. والمستغرب أن فقدانها كان من مبنى المستودعات المركزية بالإدارة وفق الإفادات الأولية للبلاغ.

"سبق" بدورها طرحت مشكلة فقدان المركبتين التابعتين لإدارة التعليم على المتحدث الرسمي لتعليم شقراء فيصل المرجان بجميع تفاصيلها، فأكد أن إحدى السيارتين مازالت مفقودة. وأشار إلى مباشرة التحقيق في سبب فقدانها مع الحراس وكل من له علاقة، وأن الإدارة أبلغت الجهات المختصة بذلك في الحال.

وقال المرجان: نفيدكم بأنه بعد التأكد من فقد السيارة تم إبلاغ الجهة الأمنية المختصة مباشرة. مضيفًا بأنه "تم إجراء التحقيقات الأولية مع الأفراد ذوي العلاقة من الحراس وغيرهم، وجارٍ إنهاء إجراءات الحادثة بين الإدارة والجهة الأمنية المختصة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم شقراء" تبلِّغ عن فقدان "سيارتَيْن".. والإدارة: حققنا مع الحراس وكل مَن له علاقة
سبق

أبلغت إدارة التعليم بشقراء اليوم الاثنين عن فقدان سيارتَين من سياراتها من نوع هايلكس وداتسون، وذلك خلال ٦ أيام، ثم قامت بإلغاء البلاغ عن السيارة الداتسون لعثورها عليها مع أحد منسوبيها.

وفي التفاصيل، أكد متحدث التعليم أن السيارة الأخرى ما زالت مفقودة، وأن الإدارة باشرت التحقيق مع الحراس، وكل من له علاقة بالسيارة، وأبلغت الجهات المختصة في الحال.

وقامت إدارة التعليم بمباشرة التحقيق في فقدان إحدى السيارات، كما قام مدير المستودعات المركزية بالإدارة بإبلاغ الجهات الأمنية بذلك في خطابه المؤرخ بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢ هـ، وذكر أن السيارة من نوع هايلكس، وتحمل اللوحة (أدح). مشيرًا إلى وجود ملصق (استكر) عليها، يحمل شعار وزارة التعليم.

وبعد مُضي ٦ أيام من البلاغ، وبالتحديد في ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، أبلغت إدارة التعليم الجهات الأمنية بفقدان سيارة أخرى من نوع داتسون، وفي اليوم التالي أرسلت الإدارة خطابًا إلحاقيًّا، تفيد فيه بأنها وجدت السيارة الداتسون مع أحد منسوبيها؛ وألغت البلاغ عن فقدانها، فيما لا تزال السيارة "الهايلكس" التي تحمل شعار الوزارة مفقودة حتى الآن. والمستغرب أن فقدانها كان من مبنى المستودعات المركزية بالإدارة وفق الإفادات الأولية للبلاغ.

"سبق" بدورها طرحت مشكلة فقدان المركبتين التابعتين لإدارة التعليم على المتحدث الرسمي لتعليم شقراء فيصل المرجان بجميع تفاصيلها، فأكد أن إحدى السيارتين مازالت مفقودة. وأشار إلى مباشرة التحقيق في سبب فقدانها مع الحراس وكل من له علاقة، وأن الإدارة أبلغت الجهات المختصة بذلك في الحال.

وقال المرجان: نفيدكم بأنه بعد التأكد من فقد السيارة تم إبلاغ الجهة الأمنية المختصة مباشرة. مضيفًا بأنه "تم إجراء التحقيقات الأولية مع الأفراد ذوي العلاقة من الحراس وغيرهم، وجارٍ إنهاء إجراءات الحادثة بين الإدارة والجهة الأمنية المختصة".

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
10:53 PM

"تعليم شقراء" تبلِّغ عن فقدان "سيارتَيْن".. والإدارة: حققنا مع الحراس وكل مَن له علاقة

إحداهما وُجدت مع أحد الموظفين.. والأخرى تحمل شعار الوزارة وما زالت مفقودة

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فلاح الجوفان - شقراء
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أبلغت إدارة التعليم بشقراء اليوم الاثنين عن فقدان سيارتَين من سياراتها من نوع هايلكس وداتسون، وذلك خلال ٦ أيام، ثم قامت بإلغاء البلاغ عن السيارة الداتسون لعثورها عليها مع أحد منسوبيها.

وفي التفاصيل، أكد متحدث التعليم أن السيارة الأخرى ما زالت مفقودة، وأن الإدارة باشرت التحقيق مع الحراس، وكل من له علاقة بالسيارة، وأبلغت الجهات المختصة في الحال.

وقامت إدارة التعليم بمباشرة التحقيق في فقدان إحدى السيارات، كما قام مدير المستودعات المركزية بالإدارة بإبلاغ الجهات الأمنية بذلك في خطابه المؤرخ بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢ هـ، وذكر أن السيارة من نوع هايلكس، وتحمل اللوحة (أدح). مشيرًا إلى وجود ملصق (استكر) عليها، يحمل شعار وزارة التعليم.

وبعد مُضي ٦ أيام من البلاغ، وبالتحديد في ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، أبلغت إدارة التعليم الجهات الأمنية بفقدان سيارة أخرى من نوع داتسون، وفي اليوم التالي أرسلت الإدارة خطابًا إلحاقيًّا، تفيد فيه بأنها وجدت السيارة الداتسون مع أحد منسوبيها؛ وألغت البلاغ عن فقدانها، فيما لا تزال السيارة "الهايلكس" التي تحمل شعار الوزارة مفقودة حتى الآن. والمستغرب أن فقدانها كان من مبنى المستودعات المركزية بالإدارة وفق الإفادات الأولية للبلاغ.

"سبق" بدورها طرحت مشكلة فقدان المركبتين التابعتين لإدارة التعليم على المتحدث الرسمي لتعليم شقراء فيصل المرجان بجميع تفاصيلها، فأكد أن إحدى السيارتين مازالت مفقودة. وأشار إلى مباشرة التحقيق في سبب فقدانها مع الحراس وكل من له علاقة، وأن الإدارة أبلغت الجهات المختصة بذلك في الحال.

وقال المرجان: نفيدكم بأنه بعد التأكد من فقد السيارة تم إبلاغ الجهة الأمنية المختصة مباشرة. مضيفًا بأنه "تم إجراء التحقيقات الأولية مع الأفراد ذوي العلاقة من الحراس وغيرهم، وجارٍ إنهاء إجراءات الحادثة بين الإدارة والجهة الأمنية المختصة".

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