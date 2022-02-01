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لثلاثة أشهر.. مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

قرر مجلس الأمن الدولي، أمس، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لثلاثة أشهر.

وينص القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع، على مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عملها حتى 30 أبريل، كما يشدد على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص ويقر بمسؤولية الأمين العام عن تعيينه.

وتشغل الأمريكية ستيفاني ويليامز، مكان السلوفاكي يان كوبيس بعد استقالته، وذلك بعد أن استدعاها الأمين العام أنطونيو غوتيريس لتشغل منصب مستشارته الخاصة.

مجلس الأمن الدولي ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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لثلاثة أشهر.. مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
سبق

قرر مجلس الأمن الدولي، أمس، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لثلاثة أشهر.

وينص القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع، على مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عملها حتى 30 أبريل، كما يشدد على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص ويقر بمسؤولية الأمين العام عن تعيينه.

وتشغل الأمريكية ستيفاني ويليامز، مكان السلوفاكي يان كوبيس بعد استقالته، وذلك بعد أن استدعاها الأمين العام أنطونيو غوتيريس لتشغل منصب مستشارته الخاصة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
08:24 AM

لثلاثة أشهر.. مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
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قرر مجلس الأمن الدولي، أمس، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لثلاثة أشهر.

وينص القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع، على مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عملها حتى 30 أبريل، كما يشدد على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص ويقر بمسؤولية الأمين العام عن تعيينه.

وتشغل الأمريكية ستيفاني ويليامز، مكان السلوفاكي يان كوبيس بعد استقالته، وذلك بعد أن استدعاها الأمين العام أنطونيو غوتيريس لتشغل منصب مستشارته الخاصة.

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