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30 ألف ريال لدعم مشروع "اليتيم" بـ"خيرية الأفلاج"

عبر مشروع الشيخ إبراهيم آل رشود للرعاية الشاملة

تلقت جمعية الأفلاج الخيرية دعمًا ماليًّا قدره 30 ألف ريال من أبناء الشيخ "إبراهيم آل رشود"؛ دعمًا لمشروع والدهم الذي تقوم عليه الجمعية لرعاية الأيتام.

يذكر أن مشروع الشيخ إبراهيم آل رشود يهتم بتوفير الرعاية الشاملة لليتيم من خلال دعمه ماديًّا ومعنويًّا حتى يكون منسجمًا مع أسرته والمجتمع، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 21 يتيمًا.

وقالت "خيرية الأفلاج" في تغريدة لها: نتقدم بالشكر والتقدير لأبناء الشيخ إبراهيم بن عمر آل رشود على تبرعهم بمبلغ "30.000" ريال لمشروع الشيخ إبراهيم بن عمر آل رشود "رحمه الله" لرعاية الأيتام.

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30 ألف ريال لدعم مشروع "اليتيم" بـ"خيرية الأفلاج"
سبق

تلقت جمعية الأفلاج الخيرية دعمًا ماليًّا قدره 30 ألف ريال من أبناء الشيخ "إبراهيم آل رشود"؛ دعمًا لمشروع والدهم الذي تقوم عليه الجمعية لرعاية الأيتام.

يذكر أن مشروع الشيخ إبراهيم آل رشود يهتم بتوفير الرعاية الشاملة لليتيم من خلال دعمه ماديًّا ومعنويًّا حتى يكون منسجمًا مع أسرته والمجتمع، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 21 يتيمًا.

وقالت "خيرية الأفلاج" في تغريدة لها: نتقدم بالشكر والتقدير لأبناء الشيخ إبراهيم بن عمر آل رشود على تبرعهم بمبلغ "30.000" ريال لمشروع الشيخ إبراهيم بن عمر آل رشود "رحمه الله" لرعاية الأيتام.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
04:23 PM

30 ألف ريال لدعم مشروع "اليتيم" بـ"خيرية الأفلاج"

عبر مشروع الشيخ إبراهيم آل رشود للرعاية الشاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تلقت جمعية الأفلاج الخيرية دعمًا ماليًّا قدره 30 ألف ريال من أبناء الشيخ "إبراهيم آل رشود"؛ دعمًا لمشروع والدهم الذي تقوم عليه الجمعية لرعاية الأيتام.

يذكر أن مشروع الشيخ إبراهيم آل رشود يهتم بتوفير الرعاية الشاملة لليتيم من خلال دعمه ماديًّا ومعنويًّا حتى يكون منسجمًا مع أسرته والمجتمع، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 21 يتيمًا.

وقالت "خيرية الأفلاج" في تغريدة لها: نتقدم بالشكر والتقدير لأبناء الشيخ إبراهيم بن عمر آل رشود على تبرعهم بمبلغ "30.000" ريال لمشروع الشيخ إبراهيم بن عمر آل رشود "رحمه الله" لرعاية الأيتام.

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