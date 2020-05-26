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بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين

في مخيم الزعتري.. وهذه أرقام المراجعين

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم, حيث راجع العيادات أمس 279 مريضًا، بينما استقبلت عيادة الباطنية 14 حالة، وعيادات الطب العام 84 مريضًا، كما استقبلت عيادة الأطفال 53 طفلًا وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 29 مريضًا، وقسم عيادة الأسنان 8 حالات.
واستقبلت العيادة النسوية 49 امرأة تمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، وراجع عيادة الأذن والأنف 8 مرضى ممن يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما جرى عمل تحليل لـ 21 مراجعًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء صور أشعة لـ 11 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 198 وصفة طبية.

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بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين
سبق

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم, حيث راجع العيادات أمس 279 مريضًا، بينما استقبلت عيادة الباطنية 14 حالة، وعيادات الطب العام 84 مريضًا، كما استقبلت عيادة الأطفال 53 طفلًا وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 29 مريضًا، وقسم عيادة الأسنان 8 حالات.
واستقبلت العيادة النسوية 49 امرأة تمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، وراجع عيادة الأذن والأنف 8 مرضى ممن يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما جرى عمل تحليل لـ 21 مراجعًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء صور أشعة لـ 11 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 198 وصفة طبية.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
05:05 PM

بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين

في مخيم الزعتري.. وهذه أرقام المراجعين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم, حيث راجع العيادات أمس 279 مريضًا، بينما استقبلت عيادة الباطنية 14 حالة، وعيادات الطب العام 84 مريضًا، كما استقبلت عيادة الأطفال 53 طفلًا وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 29 مريضًا، وقسم عيادة الأسنان 8 حالات.
واستقبلت العيادة النسوية 49 امرأة تمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، وراجع عيادة الأذن والأنف 8 مرضى ممن يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما جرى عمل تحليل لـ 21 مراجعًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء صور أشعة لـ 11 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 198 وصفة طبية.

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بالأرقام

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