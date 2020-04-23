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في أجواء روحانية.. أداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أول ليالي رمضان المبارك

وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام أديت اليوم صلاة التراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات، حيث ركز إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في دعاء القنوت على دفع الوباء ورفعه عن بلادنا وبلاد المسلمين.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات والتدابير الاحترازية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين.

ووثقت عدسة وكالة الأبناء السعودية "واس" بالصور ساحات المسجد الحرام والطرق المؤدية إليه وما يقدمه رجال الأمن من أعمال من أجل المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

المسجد الحرام صلاة التراويح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أجواء روحانية.. أداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أول ليالي رمضان المبارك
سبق

وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام أديت اليوم صلاة التراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات، حيث ركز إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في دعاء القنوت على دفع الوباء ورفعه عن بلادنا وبلاد المسلمين.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات والتدابير الاحترازية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين.

ووثقت عدسة وكالة الأبناء السعودية "واس" بالصور ساحات المسجد الحرام والطرق المؤدية إليه وما يقدمه رجال الأمن من أعمال من أجل المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:49 PM

في أجواء روحانية.. أداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أول ليالي رمضان المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام أديت اليوم صلاة التراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات، حيث ركز إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في دعاء القنوت على دفع الوباء ورفعه عن بلادنا وبلاد المسلمين.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات والتدابير الاحترازية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين.

ووثقت عدسة وكالة الأبناء السعودية "واس" بالصور ساحات المسجد الحرام والطرق المؤدية إليه وما يقدمه رجال الأمن من أعمال من أجل المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

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