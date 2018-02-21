ارتفاع أسعار الوقود يدفع المحطات إلى تقليص عدد ماكينات "95"

الزبائن يتجهون لاستعمال الأرخص وفقاً لإمكانات مركباتهم

اتجه عديد من سائقي المركبات في المملكة إلى تغيير نوع بنزين سياراتهم إلى "بنزين أوكتين 91" الذي يعد الأرخص مقارنة بـ "بنزين أوكتين 95"، خصوصاً من جانب المركبات التي تقبل التغيير.

يأتي هذا التطور بعد ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين في السعودية، ضمن موجة التصحيح الاقتصادي للمملكة، وفي ظل مسايرة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وفي سياق استطلاع لآراء المواطنين، قال محمد العنزي؛ لـ "سبق": بادرت فور ارتفاع البنزين بمراجعة إرشادات سيارتي وتبيّن لي إمكانية قبولها للبنزين 91 فقمت بتحويلها لم ألاحظ عليها تغيّراً حتى هذه اللحظة.

أما سلطان البلوي؛ فقال: مع الأسف سيارتي لا تقبل سوى بنزين 95، وقد أقوم باستبدالها بسيارة اقتصادية موفرة للبنزين.

بدوره، ذكر أحمد عزيز؛ أنه اضطر لتغيير بنزين سيارته إلى بنزين 91 رغم عدم اقتناعه حيث اضطر إلى ذلك ليقلل من مصروفات استهلاكه للوقود.

وظهرت ماكينات بنزين 95 في عدد من المحطات التي بدت شبه خالية من الزبائن، وقال محمد علي؛ وهو مقيم يمني يعمل في إحدى المحطات: الإقبال ضعيف جداً على بنزين 95 بعد ارتفاع الأسعار.

وأضاف: صاحب المحطة زاد من عدد ماكينات الضخ لبنزين 91 على حساب بنزين 95؛ نظراً لأن الطلب أكبر على الأول.

جدير بالذكر أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أقرت رفع الأسعار منذ يوم الإثنين الأول من يناير العام الحالي 2018 م، ليصبح سعر بنزين 91 للتر الواحد 1.37 ريالاً بدلاً من 75 هللة للتر، بينما ارتفع سعر بنزين 95 ليصبح ريالين وأربع هللات للتر الواحد بدلاً من 90 هللة.