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"هدف" و"هيئة العقار" يوقعان اتفاقية توظيف 11 ألف باحث عن عمل

ضمن برنامج توطين مهن القطاع العقاري .. لتأهيل القوى العاملة الوطنية

وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والهيئة العامة للعقار، اليوم، في مدينة الرياض، اتفاقيةً لتدريب وتوظيف أكثر من 11 ألف باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل بالقطاع العقاري ضمن برنامج توطين مهن القطاع، وذلك سعياً إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ووقّع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك؛ ومدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

وتنص الاتفاقية على تولي الهيئة من خلال المعهد العقاري السعودي، إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ التدريب للبرامج التالية: مدير اتحاد ملاك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق، ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المتدرب أو المتدربة شروط الأهلية التالية: أن يكون سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية سابقًا.

كما تتولى الهيئة وفقاً لاتفاقية التنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاطات التجارية المستهدفة بالتوطين لحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية المحصورة ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل.

فيما نصت الاتفاقية على مشاركة الصندوق في ضبط جودة البرنامج التدريبي وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ عملية التدريب، وتقديم الملاحظات؛ إن وجدت، على المخرجات الناتجة من تنفيذ الاتفاقية.

كما أكّدت الاتفاقية على تبادل الآراء والمعلومات بين الهيئة والصندوق بصورة منتظمة بهدف التغلب على جميع التحديات، ويشكل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ويعقد اجتماعاً دورياً لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيقها أهدافها، وكذلك عقد اجتماعات غير مجدولة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الهيئة العامة للعقار الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" و"هيئة العقار" يوقعان اتفاقية توظيف 11 ألف باحث عن عمل
سبق

وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والهيئة العامة للعقار، اليوم، في مدينة الرياض، اتفاقيةً لتدريب وتوظيف أكثر من 11 ألف باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل بالقطاع العقاري ضمن برنامج توطين مهن القطاع، وذلك سعياً إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ووقّع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك؛ ومدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

وتنص الاتفاقية على تولي الهيئة من خلال المعهد العقاري السعودي، إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ التدريب للبرامج التالية: مدير اتحاد ملاك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق، ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المتدرب أو المتدربة شروط الأهلية التالية: أن يكون سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية سابقًا.

كما تتولى الهيئة وفقاً لاتفاقية التنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاطات التجارية المستهدفة بالتوطين لحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية المحصورة ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل.

فيما نصت الاتفاقية على مشاركة الصندوق في ضبط جودة البرنامج التدريبي وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ عملية التدريب، وتقديم الملاحظات؛ إن وجدت، على المخرجات الناتجة من تنفيذ الاتفاقية.

كما أكّدت الاتفاقية على تبادل الآراء والمعلومات بين الهيئة والصندوق بصورة منتظمة بهدف التغلب على جميع التحديات، ويشكل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ويعقد اجتماعاً دورياً لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيقها أهدافها، وكذلك عقد اجتماعات غير مجدولة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:58 AM

"هدف" و"هيئة العقار" يوقعان اتفاقية توظيف 11 ألف باحث عن عمل

ضمن برنامج توطين مهن القطاع العقاري .. لتأهيل القوى العاملة الوطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والهيئة العامة للعقار، اليوم، في مدينة الرياض، اتفاقيةً لتدريب وتوظيف أكثر من 11 ألف باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل بالقطاع العقاري ضمن برنامج توطين مهن القطاع، وذلك سعياً إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ووقّع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك؛ ومدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

وتنص الاتفاقية على تولي الهيئة من خلال المعهد العقاري السعودي، إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ التدريب للبرامج التالية: مدير اتحاد ملاك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق، ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المتدرب أو المتدربة شروط الأهلية التالية: أن يكون سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية سابقًا.

كما تتولى الهيئة وفقاً لاتفاقية التنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاطات التجارية المستهدفة بالتوطين لحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية المحصورة ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل.

فيما نصت الاتفاقية على مشاركة الصندوق في ضبط جودة البرنامج التدريبي وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ عملية التدريب، وتقديم الملاحظات؛ إن وجدت، على المخرجات الناتجة من تنفيذ الاتفاقية.

كما أكّدت الاتفاقية على تبادل الآراء والمعلومات بين الهيئة والصندوق بصورة منتظمة بهدف التغلب على جميع التحديات، ويشكل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ويعقد اجتماعاً دورياً لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيقها أهدافها، وكذلك عقد اجتماعات غير مجدولة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

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