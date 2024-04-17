ترقية "القحطاني" للمرتبة التاسعة ببلدية الفرشة بعسير

أصدر رئيس بلدية الفرشة التابعة لأمانة منطقة عسير المهندس خالد بن يحيى آل قليلة؛ قرارًا بترقية مدير الشؤون الفنية بالبلدية المهندس جابر مضواح عبدالله القحطاني، للمرتبة التاسعة.

وقد عبر القحطاني عن شكره وتقديره لرئيس البلدية على هذه الثقة التي مُنحت له، موكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا له لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.