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ترقية "القحطاني" للمرتبة التاسعة ببلدية الفرشة بعسير

أصدر رئيس بلدية الفرشة التابعة لأمانة منطقة عسير المهندس خالد بن يحيى آل قليلة؛ قرارًا بترقية مدير الشؤون الفنية بالبلدية المهندس جابر مضواح عبدالله القحطاني، للمرتبة التاسعة.

وقد عبر القحطاني عن شكره وتقديره لرئيس البلدية على هذه الثقة التي مُنحت له، موكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا له لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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ترقية "القحطاني" للمرتبة التاسعة ببلدية الفرشة بعسير
سبق

أصدر رئيس بلدية الفرشة التابعة لأمانة منطقة عسير المهندس خالد بن يحيى آل قليلة؛ قرارًا بترقية مدير الشؤون الفنية بالبلدية المهندس جابر مضواح عبدالله القحطاني، للمرتبة التاسعة.

وقد عبر القحطاني عن شكره وتقديره لرئيس البلدية على هذه الثقة التي مُنحت له، موكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا له لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:24 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:30 PM

ترقية "القحطاني" للمرتبة التاسعة ببلدية الفرشة بعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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5,202

أصدر رئيس بلدية الفرشة التابعة لأمانة منطقة عسير المهندس خالد بن يحيى آل قليلة؛ قرارًا بترقية مدير الشؤون الفنية بالبلدية المهندس جابر مضواح عبدالله القحطاني، للمرتبة التاسعة.

وقد عبر القحطاني عن شكره وتقديره لرئيس البلدية على هذه الثقة التي مُنحت له، موكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا له لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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