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"محافظ الزلفي" يرأس اجتماع رؤساء المراكز لمناقشة احتياجات المواطنين

أبرزها تطبيق الاحترازات ومتابعة الاستراحات وتنظيم هواية التطعيس

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ اليوم، الاجتماع الأول لرؤساء المراكز لهذا العام، لمناقشة احتياجات المواطنين وتذليل العقبات كافة التي قد تواجههم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عديد من المواضيع المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية وشدد العتيبي؛ على أهمية تقيد موظفي المراكز والمستفيدين من خدماتها بالتعليمات والاحترازات الصحية.

وشملت توجيهات محافظ الزلفي لرؤساء المراكز، التأكيد على متابعة الاستراحات والمخيمات، كما ناقش المجتمعون آلية تنظيم هواية ممارسة التعطيس خلال فترة الإجازات، والتنسيق بذلك مع الجهات ذات العلاقة، علاوة على متابعة احتياجات المواطنين وتذليل العقبات كافة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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"محافظ الزلفي" يرأس اجتماع رؤساء المراكز لمناقشة احتياجات المواطنين
سبق

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ اليوم، الاجتماع الأول لرؤساء المراكز لهذا العام، لمناقشة احتياجات المواطنين وتذليل العقبات كافة التي قد تواجههم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عديد من المواضيع المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية وشدد العتيبي؛ على أهمية تقيد موظفي المراكز والمستفيدين من خدماتها بالتعليمات والاحترازات الصحية.

وشملت توجيهات محافظ الزلفي لرؤساء المراكز، التأكيد على متابعة الاستراحات والمخيمات، كما ناقش المجتمعون آلية تنظيم هواية ممارسة التعطيس خلال فترة الإجازات، والتنسيق بذلك مع الجهات ذات العلاقة، علاوة على متابعة احتياجات المواطنين وتذليل العقبات كافة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:49 PM

"محافظ الزلفي" يرأس اجتماع رؤساء المراكز لمناقشة احتياجات المواطنين

أبرزها تطبيق الاحترازات ومتابعة الاستراحات وتنظيم هواية التطعيس

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فلاح الجوفان - الزلفي
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ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ اليوم، الاجتماع الأول لرؤساء المراكز لهذا العام، لمناقشة احتياجات المواطنين وتذليل العقبات كافة التي قد تواجههم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عديد من المواضيع المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية وشدد العتيبي؛ على أهمية تقيد موظفي المراكز والمستفيدين من خدماتها بالتعليمات والاحترازات الصحية.

وشملت توجيهات محافظ الزلفي لرؤساء المراكز، التأكيد على متابعة الاستراحات والمخيمات، كما ناقش المجتمعون آلية تنظيم هواية ممارسة التعطيس خلال فترة الإجازات، والتنسيق بذلك مع الجهات ذات العلاقة، علاوة على متابعة احتياجات المواطنين وتذليل العقبات كافة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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