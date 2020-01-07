"حرس الحدود" يستضيف أبناء الشهداء المشاركين بالبرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس

اطلعوا على مرافق الأكاديمية الأمنية بجدة وحضروا التدريبات الميدانية

استضافت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة أبناء شهداء الواجب المشاركين بالبرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس، الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية - الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ويتم تنفيذه بدعم ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وتفصيلاً، كان اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي في مقدمة مستقبلي أبناء الشهداء، ونقل لهم تحيات وترحيب المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وحرصه واهتمامه بهذه الزيارة.. ووجّه بتوفير الإمكانات كافة في سبيل تحقيق أهدافها، وإسعاد الضيوف.

واطلع أبناء الشهداء على مرافق الأكاديمية، وقاعاتها الدراسية، وحضروا التدريبات الميدانية والاستعراض العسكري، إضافة إلى زيارة مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC ، والتعرف على المهام الأمنية والإنسانية التي يؤديها. كما شملت الزيارة الورش البحرية، وعددًا من الوسائط البحرية.

واختُتم البرنامج بزيارتهم أحد المواقع البحرية الترفيهية بمدينة جدة.

وأكد قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية أن ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام برعاية أسر الشهداء يتم تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأوضح أن هذا البرنامج يأتي ضمن عدد من البرامج الدورية التي تحرص وزارة الداخلية، بمتابعة من وزير الداخلية، على تنظيمها لأبناء شهداء الواجب، امتنانًا وعرفانًا بتضحيات آبائهم للدفاع عن الدين والوطن.