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استعدادات صحية لاستقبال وفود "رالي حائل تويوتا" الدولي 2021

من خلال طاقم طبي متكامل يصل لـ60 فردًا من أطباء وفنيين

جهزت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل، مركزًا لمراقبة الصحة العامة في فندق الملينيوم، للوفود وللمشاركين في "رالي حائل تويوتا" الدولي 2021، طاقمًا طبيًا متكاملًا يصل لـ60 فردًا من أطباء وفنيين.

وقال مدير عام الشؤون الصحية في منطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري: إن صحة حائل أكملت استعداداتها لاستضافة الرالي، بالتنسيق مع اللجنة الطبية في الرالي.

وأضاف أن ذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، مشيرًا إلى أن صحة حائل أنشأت مركز مراقبة الصحة العامة في فندق الملينيوم في مكان إقامة الوفود والمتسابقين لمراقبة الصحة العامة، وتقديم خدمة أخذ المسحات الطبية لكورونا، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وقال الدكتور فرحان الشمري: إن المركز يعمل على مدار الـ24 ساعة طيلة فترة إقامة الرالي، ويعمل فيه كادر يتجاوز 60 فردًا بين أخصائي فني وطبيب مختصين في جميع التخصصات الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن المركز يعمل على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات "كوفيد- 19" على جميع الساكنين في الفندق من الوفود والمتسابقين والمشاركين في الخدمات اللوجستية؛ لضمان تطبيق اشتراطات الصحة العامة بالمنطقة.

وأضاف الدكتور الشمري أن مراحل الدخول للمركز تكون عند نقطة الفرز وتسجيل بيانات المشاركين لأخذ المسحات قبل التوجه لنقاط مسحة كورونا، وفي حال وجود أعراض، لا سمح الله، هناك عيادة مخصصة ومجهزة من طبيب متخصص وكادر فني وصيدلية.

وحث مدير صحة حائل جميع المشاركين على ضرورة زيارة المركز وأخذ المسحات، وتطبيق كل الاحترازات للوقاية من أي عدوى، لا سمح الله.

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استعدادات صحية لاستقبال وفود "رالي حائل تويوتا" الدولي 2021
سبق

جهزت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل، مركزًا لمراقبة الصحة العامة في فندق الملينيوم، للوفود وللمشاركين في "رالي حائل تويوتا" الدولي 2021، طاقمًا طبيًا متكاملًا يصل لـ60 فردًا من أطباء وفنيين.

وقال مدير عام الشؤون الصحية في منطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري: إن صحة حائل أكملت استعداداتها لاستضافة الرالي، بالتنسيق مع اللجنة الطبية في الرالي.

وأضاف أن ذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، مشيرًا إلى أن صحة حائل أنشأت مركز مراقبة الصحة العامة في فندق الملينيوم في مكان إقامة الوفود والمتسابقين لمراقبة الصحة العامة، وتقديم خدمة أخذ المسحات الطبية لكورونا، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وقال الدكتور فرحان الشمري: إن المركز يعمل على مدار الـ24 ساعة طيلة فترة إقامة الرالي، ويعمل فيه كادر يتجاوز 60 فردًا بين أخصائي فني وطبيب مختصين في جميع التخصصات الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن المركز يعمل على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات "كوفيد- 19" على جميع الساكنين في الفندق من الوفود والمتسابقين والمشاركين في الخدمات اللوجستية؛ لضمان تطبيق اشتراطات الصحة العامة بالمنطقة.

وأضاف الدكتور الشمري أن مراحل الدخول للمركز تكون عند نقطة الفرز وتسجيل بيانات المشاركين لأخذ المسحات قبل التوجه لنقاط مسحة كورونا، وفي حال وجود أعراض، لا سمح الله، هناك عيادة مخصصة ومجهزة من طبيب متخصص وكادر فني وصيدلية.

وحث مدير صحة حائل جميع المشاركين على ضرورة زيارة المركز وأخذ المسحات، وتطبيق كل الاحترازات للوقاية من أي عدوى، لا سمح الله.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
06:28 PM

استعدادات صحية لاستقبال وفود "رالي حائل تويوتا" الدولي 2021

من خلال طاقم طبي متكامل يصل لـ60 فردًا من أطباء وفنيين

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منصور الشلاقي - حائل
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جهزت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل، مركزًا لمراقبة الصحة العامة في فندق الملينيوم، للوفود وللمشاركين في "رالي حائل تويوتا" الدولي 2021، طاقمًا طبيًا متكاملًا يصل لـ60 فردًا من أطباء وفنيين.

وقال مدير عام الشؤون الصحية في منطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري: إن صحة حائل أكملت استعداداتها لاستضافة الرالي، بالتنسيق مع اللجنة الطبية في الرالي.

وأضاف أن ذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، مشيرًا إلى أن صحة حائل أنشأت مركز مراقبة الصحة العامة في فندق الملينيوم في مكان إقامة الوفود والمتسابقين لمراقبة الصحة العامة، وتقديم خدمة أخذ المسحات الطبية لكورونا، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وقال الدكتور فرحان الشمري: إن المركز يعمل على مدار الـ24 ساعة طيلة فترة إقامة الرالي، ويعمل فيه كادر يتجاوز 60 فردًا بين أخصائي فني وطبيب مختصين في جميع التخصصات الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن المركز يعمل على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات "كوفيد- 19" على جميع الساكنين في الفندق من الوفود والمتسابقين والمشاركين في الخدمات اللوجستية؛ لضمان تطبيق اشتراطات الصحة العامة بالمنطقة.

وأضاف الدكتور الشمري أن مراحل الدخول للمركز تكون عند نقطة الفرز وتسجيل بيانات المشاركين لأخذ المسحات قبل التوجه لنقاط مسحة كورونا، وفي حال وجود أعراض، لا سمح الله، هناك عيادة مخصصة ومجهزة من طبيب متخصص وكادر فني وصيدلية.

وحث مدير صحة حائل جميع المشاركين على ضرورة زيارة المركز وأخذ المسحات، وتطبيق كل الاحترازات للوقاية من أي عدوى، لا سمح الله.

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