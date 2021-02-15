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سفيرا السعودية وفرنسا في لبنان يبحثان المستجدات السياسية

خلال لقاء جمعها اليوم في بيروت

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، في مقر إقامته باليرزة، السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو.

‏جرى خلال اللقاء، البحث في مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفيرا السعودية وفرنسا في لبنان يبحثان المستجدات السياسية
سبق

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، في مقر إقامته باليرزة، السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو.

‏جرى خلال اللقاء، البحث في مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
05:01 PM

سفيرا السعودية وفرنسا في لبنان يبحثان المستجدات السياسية

خلال لقاء جمعها اليوم في بيروت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، في مقر إقامته باليرزة، السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو.

‏جرى خلال اللقاء، البحث في مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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