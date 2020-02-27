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"التجمع الصحي بالغربية" يوقف الإجازات بكل أنواعها لمدة 77 يومًا

بدءًا من 20 رجب بينها الانتدابات الخارجية وحضور الدورات والتدريب والمؤتمرات

قررت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، إيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية والانتدابية الخارجية؛ ابتداءً من العشرين من شهر رجب الجاري حتى السابع من شهر شوال القادم من العام الهجري الجاري.

وفي التفاصيل، تلقّى عدد من الموظفين في صحة منطقة مكة المكرمة؛ إشارة بـ"توجيهات الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية -مكة المكرمة- القاضية بإيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية، وكذلك إيقاف جميع الانتدابات الخارجية؛ بغرض حضور الدورات والندوات والتدريب والمؤتمرات، وكذلك اللجان الخارجية اعتبارًا من 20 رجب الجاري وحتى 7 شوال القادم من العام الجاري".

واستثنى التوجيه أضيقَ الحدود، وبموافقة مديري المستشفيات بعد العرض على إدارة التجمع الصحي.

ونصح التجمع، الجميعَ باستخدام وسائل تقنية المعلومات للتواصل عن بُعد لتقليل التواجد خارج مقر العمل الرئيسي، ممن يندرجون تحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.

التجمع الصحي بالغربية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجمع الصحي بالغربية" يوقف الإجازات بكل أنواعها لمدة 77 يومًا
سبق

قررت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، إيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية والانتدابية الخارجية؛ ابتداءً من العشرين من شهر رجب الجاري حتى السابع من شهر شوال القادم من العام الهجري الجاري.

وفي التفاصيل، تلقّى عدد من الموظفين في صحة منطقة مكة المكرمة؛ إشارة بـ"توجيهات الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية -مكة المكرمة- القاضية بإيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية، وكذلك إيقاف جميع الانتدابات الخارجية؛ بغرض حضور الدورات والندوات والتدريب والمؤتمرات، وكذلك اللجان الخارجية اعتبارًا من 20 رجب الجاري وحتى 7 شوال القادم من العام الجاري".

واستثنى التوجيه أضيقَ الحدود، وبموافقة مديري المستشفيات بعد العرض على إدارة التجمع الصحي.

ونصح التجمع، الجميعَ باستخدام وسائل تقنية المعلومات للتواصل عن بُعد لتقليل التواجد خارج مقر العمل الرئيسي، ممن يندرجون تحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
09:41 AM

"التجمع الصحي بالغربية" يوقف الإجازات بكل أنواعها لمدة 77 يومًا

بدءًا من 20 رجب بينها الانتدابات الخارجية وحضور الدورات والتدريب والمؤتمرات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,173

قررت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، إيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية والانتدابية الخارجية؛ ابتداءً من العشرين من شهر رجب الجاري حتى السابع من شهر شوال القادم من العام الهجري الجاري.

وفي التفاصيل، تلقّى عدد من الموظفين في صحة منطقة مكة المكرمة؛ إشارة بـ"توجيهات الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية -مكة المكرمة- القاضية بإيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية، وكذلك إيقاف جميع الانتدابات الخارجية؛ بغرض حضور الدورات والندوات والتدريب والمؤتمرات، وكذلك اللجان الخارجية اعتبارًا من 20 رجب الجاري وحتى 7 شوال القادم من العام الجاري".

واستثنى التوجيه أضيقَ الحدود، وبموافقة مديري المستشفيات بعد العرض على إدارة التجمع الصحي.

ونصح التجمع، الجميعَ باستخدام وسائل تقنية المعلومات للتواصل عن بُعد لتقليل التواجد خارج مقر العمل الرئيسي، ممن يندرجون تحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.

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