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محافظ الداير: العمل متواصل لرفع الانهيار بطريق "الشجعة" لإعادته للخدمة بالكامل

تم دعم الموقع بآليات لضمان سرعة الإنجاز

أكد نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير، لـ"سبق" أن العمل متواصل لرفع الانهيار الذي حدث بطريق مركز الشجعة يوم أمس بسبب الأمطار، مشيرًا إلى متابعة أمير المنطقة ونائبه المباشرة لتداعيات الأمطار، وتوجيهاتهما بمعالجة أي حوادث –لا سمح الله- قد تقع نتيجة الأمطار بشكل سريع، والتفاعل معها على مدار الساعة.

وتفصيلاً، وقف محافظ الداير على موقع الانهيار بطريق مركز الشجعة الذي حدث أمس بالطريق، والتقى رئيس مركز الشجعة يحيى الغزواني، والفنيين والمهندسين المختصين بالموقع، وناقش معهم سُبل معالجة الانهيار، ورفع مخلفاته، بما يضمن سلامة سالكي الطريق تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مباشرة منه.

وبحث محافظ الداير خطة الطوارئ التي أعدتها الجهات المختصة لإعادة الطريق للخدمة بالكامل، وإزالة الخطر، ورفع مخلفات الانهيار، وتأمين الموقع؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان المشدِّدة على أهمية سلامة المواطنين المستفيدين من الطريق، والعمل على سرعة رفع مخلفات الانهيار.

ووجَّه "ابن لبدة" الجهات ذات العلاقة بمضاعفة الجهود، وتضافرها، وإيجاد حلول جذرية لضمان عدم تكرارها، ولاسيما أن المحافظة تشهد حالات مطرية متواصلة.

وشدَّد على ضرورة العمل على انسيابية الحركة بالطريق، موجهًا الجهات الأمنية بتنظيم حركة المرور أثناء وجود الشركة المنفذة للصيانة حتى يتم إنجاز أعمال الصيانة. مؤكدًا أن العمل متواصل لرفع الانهيار، وتم دعم الموقع بآليات لضمان سرعة الإنجاز.

محافظ الداير محافظة الداير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الداير: العمل متواصل لرفع الانهيار بطريق "الشجعة" لإعادته للخدمة بالكامل
سبق

أكد نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير، لـ"سبق" أن العمل متواصل لرفع الانهيار الذي حدث بطريق مركز الشجعة يوم أمس بسبب الأمطار، مشيرًا إلى متابعة أمير المنطقة ونائبه المباشرة لتداعيات الأمطار، وتوجيهاتهما بمعالجة أي حوادث –لا سمح الله- قد تقع نتيجة الأمطار بشكل سريع، والتفاعل معها على مدار الساعة.

وتفصيلاً، وقف محافظ الداير على موقع الانهيار بطريق مركز الشجعة الذي حدث أمس بالطريق، والتقى رئيس مركز الشجعة يحيى الغزواني، والفنيين والمهندسين المختصين بالموقع، وناقش معهم سُبل معالجة الانهيار، ورفع مخلفاته، بما يضمن سلامة سالكي الطريق تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مباشرة منه.

وبحث محافظ الداير خطة الطوارئ التي أعدتها الجهات المختصة لإعادة الطريق للخدمة بالكامل، وإزالة الخطر، ورفع مخلفات الانهيار، وتأمين الموقع؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان المشدِّدة على أهمية سلامة المواطنين المستفيدين من الطريق، والعمل على سرعة رفع مخلفات الانهيار.

ووجَّه "ابن لبدة" الجهات ذات العلاقة بمضاعفة الجهود، وتضافرها، وإيجاد حلول جذرية لضمان عدم تكرارها، ولاسيما أن المحافظة تشهد حالات مطرية متواصلة.

وشدَّد على ضرورة العمل على انسيابية الحركة بالطريق، موجهًا الجهات الأمنية بتنظيم حركة المرور أثناء وجود الشركة المنفذة للصيانة حتى يتم إنجاز أعمال الصيانة. مؤكدًا أن العمل متواصل لرفع الانهيار، وتم دعم الموقع بآليات لضمان سرعة الإنجاز.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
10:53 PM

محافظ الداير: العمل متواصل لرفع الانهيار بطريق "الشجعة" لإعادته للخدمة بالكامل

تم دعم الموقع بآليات لضمان سرعة الإنجاز

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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أكد نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير، لـ"سبق" أن العمل متواصل لرفع الانهيار الذي حدث بطريق مركز الشجعة يوم أمس بسبب الأمطار، مشيرًا إلى متابعة أمير المنطقة ونائبه المباشرة لتداعيات الأمطار، وتوجيهاتهما بمعالجة أي حوادث –لا سمح الله- قد تقع نتيجة الأمطار بشكل سريع، والتفاعل معها على مدار الساعة.

وتفصيلاً، وقف محافظ الداير على موقع الانهيار بطريق مركز الشجعة الذي حدث أمس بالطريق، والتقى رئيس مركز الشجعة يحيى الغزواني، والفنيين والمهندسين المختصين بالموقع، وناقش معهم سُبل معالجة الانهيار، ورفع مخلفاته، بما يضمن سلامة سالكي الطريق تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مباشرة منه.

وبحث محافظ الداير خطة الطوارئ التي أعدتها الجهات المختصة لإعادة الطريق للخدمة بالكامل، وإزالة الخطر، ورفع مخلفات الانهيار، وتأمين الموقع؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان المشدِّدة على أهمية سلامة المواطنين المستفيدين من الطريق، والعمل على سرعة رفع مخلفات الانهيار.

ووجَّه "ابن لبدة" الجهات ذات العلاقة بمضاعفة الجهود، وتضافرها، وإيجاد حلول جذرية لضمان عدم تكرارها، ولاسيما أن المحافظة تشهد حالات مطرية متواصلة.

وشدَّد على ضرورة العمل على انسيابية الحركة بالطريق، موجهًا الجهات الأمنية بتنظيم حركة المرور أثناء وجود الشركة المنفذة للصيانة حتى يتم إنجاز أعمال الصيانة. مؤكدًا أن العمل متواصل لرفع الانهيار، وتم دعم الموقع بآليات لضمان سرعة الإنجاز.

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