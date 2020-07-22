"رويترز": مصابو "كورونا" في إفريقيا تخطوا 750 ألفاً

حصيلة الوفيات بلغت 15.721

ذكر إحصاء جمعته "رويترز" للبيانات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا تجاوز 750 ألفاً.

وبين الإحصاء أن عدد الإصابات في القارة يبلغ 751.151 حالة إلى جانب 15.721 وفاة و407.461 مصاباً تماثلوا للشفاء.

وكان عدد الحالات قد تخطى حاجز 500 ألف حالة في الثامن من يوليو (تموز).