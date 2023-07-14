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إيران تُعدم أحد مواطنيها بتهمة بيع معلومات حساسة لأمريكا

"أصغري" عَمِل في وزارة الدفاع

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم (الثلاثاء)، عن إعدام موظف سابق بوزارة الدفاع، بتهمة بيع معلومات لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه".

وذكر المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي، أن رضا أصغري كان خلال سنوات عمله الأخيرة بالوزارة، على صلة بالوكالة الأمريكية، وباع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن "إسماعيلي" أن "أصغري" تَقَاعد عن العمل بالوزارة قبل أربع سنوات، وأُعدم الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن حُكمًا بإعدام محمود موسوي مجد، وهو إيراني متهم بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ضِمن أحكام أخرى لم تنفذ بعد.

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إيران تُعدم أحد مواطنيها بتهمة بيع معلومات حساسة لأمريكا
سبق

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم (الثلاثاء)، عن إعدام موظف سابق بوزارة الدفاع، بتهمة بيع معلومات لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه".

وذكر المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي، أن رضا أصغري كان خلال سنوات عمله الأخيرة بالوزارة، على صلة بالوكالة الأمريكية، وباع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن "إسماعيلي" أن "أصغري" تَقَاعد عن العمل بالوزارة قبل أربع سنوات، وأُعدم الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن حُكمًا بإعدام محمود موسوي مجد، وهو إيراني متهم بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ضِمن أحكام أخرى لم تنفذ بعد.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
05:58 PM

إيران تُعدم أحد مواطنيها بتهمة بيع معلومات حساسة لأمريكا

"أصغري" عَمِل في وزارة الدفاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم (الثلاثاء)، عن إعدام موظف سابق بوزارة الدفاع، بتهمة بيع معلومات لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه".

وذكر المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي، أن رضا أصغري كان خلال سنوات عمله الأخيرة بالوزارة، على صلة بالوكالة الأمريكية، وباع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن "إسماعيلي" أن "أصغري" تَقَاعد عن العمل بالوزارة قبل أربع سنوات، وأُعدم الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن حُكمًا بإعدام محمود موسوي مجد، وهو إيراني متهم بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ضِمن أحكام أخرى لم تنفذ بعد.

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