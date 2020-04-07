أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 777 إلى 19580 حالة، مع استمرار تباطؤ معدل الزيادة. وأوضح المعهد الهولندي للصحة في تحديثه اليومي، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس زاد 243 حالة إلى 2101؛ وفقًا لـ"رويترز". وأضاف أن عدد الوفيات المسجل اليوم يشمل مرضى توفوا في مطلع الأسبوع وسجلوا لاحقًا.

777 حالة جديدة.. "كورونا" يقفز بعدد مصابيه في هولندا إلى 19.580 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-07 أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 777 إلى 19580 حالة، مع استمرار تباطؤ معدل الزيادة.



وأوضح المعهد الهولندي للصحة في تحديثه اليومي، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس زاد 243 حالة إلى 2101؛ وفقًا لـ"رويترز".



وأضاف أن عدد الوفيات المسجل اليوم يشمل مرضى توفوا في مطلع الأسبوع وسجلوا لاحقًا.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 04:41 PM

777 حالة جديدة.. "كورونا" يقفز بعدد مصابيه في هولندا إلى 19.580 حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2.101





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أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 777 إلى 19580 حالة، مع استمرار تباطؤ معدل الزيادة.



وأوضح المعهد الهولندي للصحة في تحديثه اليومي، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس زاد 243 حالة إلى 2101؛ وفقًا لـ"رويترز".



وأضاف أن عدد الوفيات المسجل اليوم يشمل مرضى توفوا في مطلع الأسبوع وسجلوا لاحقًا.