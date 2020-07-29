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واجهة عسير البحرية تحتفل بمجموعة فعاليات ثاني أيام عيد الأضحى

تتضمن عدداً من العروض التوعوية والترفيهية

تنظم بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مجموعة فعاليات للاحتفال بالعيد، تتضمن عدداً من العروض والفقرات المتنوعة.

وقال رئيس بلدية الساحل علي سعيد آل جلبان: إن الفعاليات تقام بتوجيه ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، مبيناً أن احتفالات العيد يتخللها مبادرة تحت شعار "#أعمل_خير_ولا_ترمي_في_البحر".

وأضاف أن احتفالات العيد تقام فعالياتها بالواجهة البحرية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من ثاني أيام العيد، وتتضمن عدداً من العروض التوعوية والترفيهية وهي (عرض توعوي عن مبادرة #اعمل_خير_ولا_ترمي_في_البحر – عرض اللوح الطائر fly board – عرض زوارق الكياك – الألعاب المائية العائمة – عروض الدبابات البحرية jet ski - عروض بحرية مسائية).

كما أكد "آل جلبان" ضرورة تقيد الزوار بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء القفازات والكمامات؛ حفاظاً على سلامة الجميع، سائلاً الله تعالى، أن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.

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واجهة عسير البحرية تحتفل بمجموعة فعاليات ثاني أيام عيد الأضحى
سبق

تنظم بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مجموعة فعاليات للاحتفال بالعيد، تتضمن عدداً من العروض والفقرات المتنوعة.

وقال رئيس بلدية الساحل علي سعيد آل جلبان: إن الفعاليات تقام بتوجيه ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، مبيناً أن احتفالات العيد يتخللها مبادرة تحت شعار "#أعمل_خير_ولا_ترمي_في_البحر".

وأضاف أن احتفالات العيد تقام فعالياتها بالواجهة البحرية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من ثاني أيام العيد، وتتضمن عدداً من العروض التوعوية والترفيهية وهي (عرض توعوي عن مبادرة #اعمل_خير_ولا_ترمي_في_البحر – عرض اللوح الطائر fly board – عرض زوارق الكياك – الألعاب المائية العائمة – عروض الدبابات البحرية jet ski - عروض بحرية مسائية).

كما أكد "آل جلبان" ضرورة تقيد الزوار بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء القفازات والكمامات؛ حفاظاً على سلامة الجميع، سائلاً الله تعالى، أن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
06:16 PM

واجهة عسير البحرية تحتفل بمجموعة فعاليات ثاني أيام عيد الأضحى

تتضمن عدداً من العروض التوعوية والترفيهية

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رائد القرفي - عسير
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تنظم بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مجموعة فعاليات للاحتفال بالعيد، تتضمن عدداً من العروض والفقرات المتنوعة.

وقال رئيس بلدية الساحل علي سعيد آل جلبان: إن الفعاليات تقام بتوجيه ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، مبيناً أن احتفالات العيد يتخللها مبادرة تحت شعار "#أعمل_خير_ولا_ترمي_في_البحر".

وأضاف أن احتفالات العيد تقام فعالياتها بالواجهة البحرية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من ثاني أيام العيد، وتتضمن عدداً من العروض التوعوية والترفيهية وهي (عرض توعوي عن مبادرة #اعمل_خير_ولا_ترمي_في_البحر – عرض اللوح الطائر fly board – عرض زوارق الكياك – الألعاب المائية العائمة – عروض الدبابات البحرية jet ski - عروض بحرية مسائية).

كما أكد "آل جلبان" ضرورة تقيد الزوار بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء القفازات والكمامات؛ حفاظاً على سلامة الجميع، سائلاً الله تعالى، أن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.

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