تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.