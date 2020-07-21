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تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
11:46 AM

تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
1,233

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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