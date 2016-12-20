"الصحة": الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة بعد 3 أشهر من "الثانية"

أكدت وزارة الصحة أنه يمكن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح "كورونا" بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.
وأشارت "الصحة" إلى أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من خطر متحورات فيروس كوفيد-19.
أكدت وزارة الصحة أنه يمكن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح "كورونا" بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.
وأشارت "الصحة" إلى أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من خطر متحورات فيروس كوفيد-19.
أكدت وزارة الصحة أنه يمكن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح "كورونا" بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.
وأشارت "الصحة" إلى أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من خطر متحورات فيروس كوفيد-19.
أكدت وزارة الصحة أنه يمكن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح "كورونا" بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.
وأشارت "الصحة" إلى أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من خطر متحورات فيروس كوفيد-19.