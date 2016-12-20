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"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة بعد 3 أشهر من "الثانية"

أكدت أهمية الحصول عليها للوقاية من مخاطر متحورات فيروس كوفيد-19

أكدت وزارة الصحة أنه يمكن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح "كورونا" بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

وأشارت "الصحة" إلى أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من خطر متحورات فيروس كوفيد-19.

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"الصحة": الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة بعد 3 أشهر من "الثانية"
سبق

أكدت وزارة الصحة أنه يمكن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح "كورونا" بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

وأشارت "الصحة" إلى أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من خطر متحورات فيروس كوفيد-19.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
03:45 PM

"الصحة": الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة بعد 3 أشهر من "الثانية"

أكدت أهمية الحصول عليها للوقاية من مخاطر متحورات فيروس كوفيد-19

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,643

أكدت وزارة الصحة أنه يمكن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح "كورونا" بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

وأشارت "الصحة" إلى أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من خطر متحورات فيروس كوفيد-19.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,708
201,250 سيارة ..

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