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شاهد.. بلدية وسط الدمام تُكثف أعمال التعقيم والتطهير للحد من انتشار كورونا

استهدفت الطرق والشوارع الرئيسة والأماكن العامة في ساعات منع التجول

كثفت بلدية وسط الدمام، أعمال التطهير والتعقيم في مدينة الدمام، خلال ساعات منع التجول، حيث استهدفت الطرق والشوارع الرئيسة والأرصفة، والأماكن العامة، ومختلف الأحياء، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

وتفصيلاً، شكلت البلدية عدداً من الفرق الميدانية مجهزة بآليات ومعدات متخصصة، تعمل على مدار الساعة بأعمال التطهير والتعقيم والرش، على طرق وشوارع المدينة لتنظيفها وتعقيمها، ورش وتعقيم واجهات المحال التجارية وأعمدة الإنارة والأرصفة وجميع المرافق العامة، وتعقيم حاويات النظافة لمدينة الدمام.

ونشرت بلدية وسط الدمام عدة تغريدات ذكرت من خلالها أن البلدية كثفت وتيرة أعمالها الرقابية في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ضمن أعمالها كذلك كثفت أعمال الإصحاح البيئي من خلال تعقيم وتطهير 2891 حاوية ورفع 7660 طناً من النفايات للحد من انتشار كورونا.

فيروس كورونا الجديد الدمام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. بلدية وسط الدمام تُكثف أعمال التعقيم والتطهير للحد من انتشار كورونا
سبق

كثفت بلدية وسط الدمام، أعمال التطهير والتعقيم في مدينة الدمام، خلال ساعات منع التجول، حيث استهدفت الطرق والشوارع الرئيسة والأرصفة، والأماكن العامة، ومختلف الأحياء، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

وتفصيلاً، شكلت البلدية عدداً من الفرق الميدانية مجهزة بآليات ومعدات متخصصة، تعمل على مدار الساعة بأعمال التطهير والتعقيم والرش، على طرق وشوارع المدينة لتنظيفها وتعقيمها، ورش وتعقيم واجهات المحال التجارية وأعمدة الإنارة والأرصفة وجميع المرافق العامة، وتعقيم حاويات النظافة لمدينة الدمام.

ونشرت بلدية وسط الدمام عدة تغريدات ذكرت من خلالها أن البلدية كثفت وتيرة أعمالها الرقابية في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ضمن أعمالها كذلك كثفت أعمال الإصحاح البيئي من خلال تعقيم وتطهير 2891 حاوية ورفع 7660 طناً من النفايات للحد من انتشار كورونا.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
01:16 AM

شاهد.. بلدية وسط الدمام تُكثف أعمال التعقيم والتطهير للحد من انتشار كورونا

استهدفت الطرق والشوارع الرئيسة والأماكن العامة في ساعات منع التجول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كثفت بلدية وسط الدمام، أعمال التطهير والتعقيم في مدينة الدمام، خلال ساعات منع التجول، حيث استهدفت الطرق والشوارع الرئيسة والأرصفة، والأماكن العامة، ومختلف الأحياء، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

وتفصيلاً، شكلت البلدية عدداً من الفرق الميدانية مجهزة بآليات ومعدات متخصصة، تعمل على مدار الساعة بأعمال التطهير والتعقيم والرش، على طرق وشوارع المدينة لتنظيفها وتعقيمها، ورش وتعقيم واجهات المحال التجارية وأعمدة الإنارة والأرصفة وجميع المرافق العامة، وتعقيم حاويات النظافة لمدينة الدمام.

ونشرت بلدية وسط الدمام عدة تغريدات ذكرت من خلالها أن البلدية كثفت وتيرة أعمالها الرقابية في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ضمن أعمالها كذلك كثفت أعمال الإصحاح البيئي من خلال تعقيم وتطهير 2891 حاوية ورفع 7660 طناً من النفايات للحد من انتشار كورونا.

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