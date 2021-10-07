النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. النادي السعودي بجامعة "جانون" الأمريكية يحتفل باليوم الوطني الـ 91

الحفل شهد تكريم رئيس الجامعة ونائبه وبعض الزوار بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي

أقام النادي السعودي في جامعة جانون في ولاية بنسيلفانيا، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.

حضر الحفل رئيس جامعة جانون ونائب رئيس الجامعة وعددٌ من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الطلاب السعوديين، الذين رفعوا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة، وعبّروا عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، كما حضر الحفل عددٌ من طلاب وطالبات الجامعة غير السعوديين والذين أبدوا سعادتهم بما شاهدوه من حسن الاستقبال وكريم الضيافة.

بدأت فقرات الحفل بجولة الضيوف في معرض ثقافي استعرض ماضي وحاضر المملكة العربية السعودية، كما تضمن الحفل عديد الفعاليات والأجنحة التي كان الهدف منها التعريف بالوطن وثقافته ومنجزاته.

اختتمت فقرات الحفل بتكريم رئيس الجامعة ونائبه وبعض الزوار بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي.

من جانب آخر رفع "عبدالعزيز بن منصور الشريف" رئيس النادي السعودي في جامعة جانون، شكره للملحقية الثقافية السعودية في واشنطن على دعمها المستمر للمبتعثين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. النادي السعودي بجامعة "جانون" الأمريكية يحتفل باليوم الوطني الـ 91
سبق

أقام النادي السعودي في جامعة جانون في ولاية بنسيلفانيا، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.

حضر الحفل رئيس جامعة جانون ونائب رئيس الجامعة وعددٌ من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الطلاب السعوديين، الذين رفعوا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة، وعبّروا عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، كما حضر الحفل عددٌ من طلاب وطالبات الجامعة غير السعوديين والذين أبدوا سعادتهم بما شاهدوه من حسن الاستقبال وكريم الضيافة.

بدأت فقرات الحفل بجولة الضيوف في معرض ثقافي استعرض ماضي وحاضر المملكة العربية السعودية، كما تضمن الحفل عديد الفعاليات والأجنحة التي كان الهدف منها التعريف بالوطن وثقافته ومنجزاته.

اختتمت فقرات الحفل بتكريم رئيس الجامعة ونائبه وبعض الزوار بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي.

من جانب آخر رفع "عبدالعزيز بن منصور الشريف" رئيس النادي السعودي في جامعة جانون، شكره للملحقية الثقافية السعودية في واشنطن على دعمها المستمر للمبتعثين.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:14 AM

شاهد.. النادي السعودي بجامعة "جانون" الأمريكية يحتفل باليوم الوطني الـ 91

الحفل شهد تكريم رئيس الجامعة ونائبه وبعض الزوار بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
236

أقام النادي السعودي في جامعة جانون في ولاية بنسيلفانيا، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.

حضر الحفل رئيس جامعة جانون ونائب رئيس الجامعة وعددٌ من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الطلاب السعوديين، الذين رفعوا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة، وعبّروا عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، كما حضر الحفل عددٌ من طلاب وطالبات الجامعة غير السعوديين والذين أبدوا سعادتهم بما شاهدوه من حسن الاستقبال وكريم الضيافة.

بدأت فقرات الحفل بجولة الضيوف في معرض ثقافي استعرض ماضي وحاضر المملكة العربية السعودية، كما تضمن الحفل عديد الفعاليات والأجنحة التي كان الهدف منها التعريف بالوطن وثقافته ومنجزاته.

اختتمت فقرات الحفل بتكريم رئيس الجامعة ونائبه وبعض الزوار بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي.

من جانب آخر رفع "عبدالعزيز بن منصور الشريف" رئيس النادي السعودي في جامعة جانون، شكره للملحقية الثقافية السعودية في واشنطن على دعمها المستمر للمبتعثين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,311
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,830
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,996
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,514

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة