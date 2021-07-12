أمير مكة المكرّمة يتفقّد #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي
بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة
تفقّد أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل، اليوم، بحضور نائبه الأمير #بدر_بن_سلطان، وعددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة #المشاعر_المقدّسة؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.
ودشّن الفيصل مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي الذي يقع في مدخل مدينة مكة المكرّمة من الجهة الغربية.
أمير مكة المكرّمة يتفقّد #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-12
تفقّد أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل، اليوم، بحضور نائبه الأمير #بدر_بن_سلطان، وعددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة #المشاعر_المقدّسة؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.
ودشّن الفيصل مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي الذي يقع في مدخل مدينة مكة المكرّمة من الجهة الغربية.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
11:36 AM
أمير مكة المكرّمة يتفقّد #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي
بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة
تفقّد أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل، اليوم، بحضور نائبه الأمير #بدر_بن_سلطان، وعددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة #المشاعر_المقدّسة؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.
ودشّن الفيصل مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي الذي يقع في مدخل مدينة مكة المكرّمة من الجهة الغربية.