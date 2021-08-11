تعليم الأفلاج: استكمال ترحيل 7 آلاف مقرر دراسي لمدارس المرحلة الابتدائية
جاء ذلك بعد اعتماد مدير التعليم بالمحافظة خطة ترحيلها ومسارات الفرز والترحيل
انتهت إدارة تعليم الأفلاج من استكمال ترحيل نحو 7 آلاف مقرر دراسي من المستودعات المركزية إلى مدارس المرحلة الابتدائية.
وشرعت فِرَق العمل بالمستودعات المركزية في تعليم الأفلاج مطلع هذا الأسبوع، في ترحيل المقررات المدرسية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية "بنين- بنات"؛ وذلك بعد اعتماد مدير التعليم خطة ترحيلها ومسارات الفرز والترحيل، معلنة في ذلك استكمال ترحيل 7 آلاف مقرر دراسي لمدارس المرحلة الابتدائية.
تعليم الأفلاج: استكمال ترحيل 7 آلاف مقرر دراسي لمدارس المرحلة الابتدائية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-11
انتهت إدارة تعليم الأفلاج من استكمال ترحيل نحو 7 آلاف مقرر دراسي من المستودعات المركزية إلى مدارس المرحلة الابتدائية.
وشرعت فِرَق العمل بالمستودعات المركزية في تعليم الأفلاج مطلع هذا الأسبوع، في ترحيل المقررات المدرسية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية "بنين- بنات"؛ وذلك بعد اعتماد مدير التعليم خطة ترحيلها ومسارات الفرز والترحيل، معلنة في ذلك استكمال ترحيل 7 آلاف مقرر دراسي لمدارس المرحلة الابتدائية.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:27 PM
تعليم الأفلاج: استكمال ترحيل 7 آلاف مقرر دراسي لمدارس المرحلة الابتدائية
جاء ذلك بعد اعتماد مدير التعليم بالمحافظة خطة ترحيلها ومسارات الفرز والترحيل
انتهت إدارة تعليم الأفلاج من استكمال ترحيل نحو 7 آلاف مقرر دراسي من المستودعات المركزية إلى مدارس المرحلة الابتدائية.
وشرعت فِرَق العمل بالمستودعات المركزية في تعليم الأفلاج مطلع هذا الأسبوع، في ترحيل المقررات المدرسية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية "بنين- بنات"؛ وذلك بعد اعتماد مدير التعليم خطة ترحيلها ومسارات الفرز والترحيل، معلنة في ذلك استكمال ترحيل 7 آلاف مقرر دراسي لمدارس المرحلة الابتدائية.