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"شفت صديقاتي ومعلماتي".. شاهد: عبارات الثناء تزاحم شفاه طفلة ابتهاجاً بالدراسة

عامان لم ترَ زميلاتها ولا معلماتها في ساحات بيتها الثاني.. وانتهى اليوم الأول

تزاحمت كلمات الشكر على شفاه طالبة في المرحلة الابتدائية بعد نهاية اليوم الأول، وعبّرت عن فرحتها وشكرها للعودة حضورياً إثر غياب عامين دون مشاهدة زميلاتها ومعلماتها في ساحات بيتها الثاني.

وقالت الطالبة بعفوية: "شفت صديقاتي وشفت معلماتي، وشكراً لهن على صبرهن علينا أيام المنصة.. شكراً بابا سلمان.. شكراً محمد بن سلمان.. شكراً بابا حمد لأنك فتحت أبواب المدرسة".

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"شفت صديقاتي ومعلماتي".. شاهد: عبارات الثناء تزاحم شفاه طفلة ابتهاجاً بالدراسة
سبق

تزاحمت كلمات الشكر على شفاه طالبة في المرحلة الابتدائية بعد نهاية اليوم الأول، وعبّرت عن فرحتها وشكرها للعودة حضورياً إثر غياب عامين دون مشاهدة زميلاتها ومعلماتها في ساحات بيتها الثاني.

وقالت الطالبة بعفوية: "شفت صديقاتي وشفت معلماتي، وشكراً لهن على صبرهن علينا أيام المنصة.. شكراً بابا سلمان.. شكراً محمد بن سلمان.. شكراً بابا حمد لأنك فتحت أبواب المدرسة".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
01:46 PM
اخر تعديل
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
04:20 PM

"شفت صديقاتي ومعلماتي".. شاهد: عبارات الثناء تزاحم شفاه طفلة ابتهاجاً بالدراسة

عامان لم ترَ زميلاتها ولا معلماتها في ساحات بيتها الثاني.. وانتهى اليوم الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,080

تزاحمت كلمات الشكر على شفاه طالبة في المرحلة الابتدائية بعد نهاية اليوم الأول، وعبّرت عن فرحتها وشكرها للعودة حضورياً إثر غياب عامين دون مشاهدة زميلاتها ومعلماتها في ساحات بيتها الثاني.

وقالت الطالبة بعفوية: "شفت صديقاتي وشفت معلماتي، وشكراً لهن على صبرهن علينا أيام المنصة.. شكراً بابا سلمان.. شكراً محمد بن سلمان.. شكراً بابا حمد لأنك فتحت أبواب المدرسة".

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