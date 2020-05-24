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وكالة الأنباء اللبنانية تنفي شائعة وفاة الرئيس ميشال عون

قالت: ليس لها أساس من الصحة والغرض منها إحداث بلبلة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منتصف ليل أمس، أنباء تزعم وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون؛ حيث تم نُسِبت هذه الأنباء إلى "الوكالة الوطنية للإعلام".

وبدورها، نفت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، الشائعات التي ترددت حول وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون.

ووفق "سبوتنك عربي" قالت الوكالة: إن بعض المجموعات على برنامج "واتساب" نقلت شائعة وفاة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون.

وأكدت أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة، وكذّبت من نقلوها على لسانها.

ونفت الوكالة أن تكون قد نشرت أي شيء من هذا القبيل؛ مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بأي من هذه الشائعات.

وأوضحت أن الغرض من هذه الشائعات إحداث بلبلة في البلاد.

ميشال عون لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

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وكالة الأنباء اللبنانية تنفي شائعة وفاة الرئيس ميشال عون
سبق

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منتصف ليل أمس، أنباء تزعم وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون؛ حيث تم نُسِبت هذه الأنباء إلى "الوكالة الوطنية للإعلام".

وبدورها، نفت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، الشائعات التي ترددت حول وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون.

ووفق "سبوتنك عربي" قالت الوكالة: إن بعض المجموعات على برنامج "واتساب" نقلت شائعة وفاة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون.

وأكدت أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة، وكذّبت من نقلوها على لسانها.

ونفت الوكالة أن تكون قد نشرت أي شيء من هذا القبيل؛ مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بأي من هذه الشائعات.

وأوضحت أن الغرض من هذه الشائعات إحداث بلبلة في البلاد.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:00 AM

وكالة الأنباء اللبنانية تنفي شائعة وفاة الرئيس ميشال عون

قالت: ليس لها أساس من الصحة والغرض منها إحداث بلبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منتصف ليل أمس، أنباء تزعم وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون؛ حيث تم نُسِبت هذه الأنباء إلى "الوكالة الوطنية للإعلام".

وبدورها، نفت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، الشائعات التي ترددت حول وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون.

ووفق "سبوتنك عربي" قالت الوكالة: إن بعض المجموعات على برنامج "واتساب" نقلت شائعة وفاة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون.

وأكدت أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة، وكذّبت من نقلوها على لسانها.

ونفت الوكالة أن تكون قد نشرت أي شيء من هذا القبيل؛ مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بأي من هذه الشائعات.

وأوضحت أن الغرض من هذه الشائعات إحداث بلبلة في البلاد.

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