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عنيزة .. اختتام مبادرة "ذكرى شهيد" بتفطير الصائمين

تم توزيع ما يقارب 3500 وجبة خلال ثلاثة أيام

اختتمت اليوم مبادرة ذكرى شهيد بعنيزة والتي تُقام للسنة الثانية في شهر رمضان المبارك للتفطير عن شهداء الوطن، وهي المبادرة التي أُقيمت للسنة الثانية على التوالي للتذكير بشهداء الواجب من عدة قطاعات أمنية والذين قاموا بالدفاع عن هذه الأرض الطاهرة ضد الفئة الضالة واستشهدوا في سبيل تضحياتهم.

وكانت المبادرة السنوية قد انطلقت لمدة ثلاثة أيام وتم توزيع ما يقارب ٣٥٠٠ وجبة واختتمت بتوزيع الإفطار على المسافرين في نقطة أم سدرة، وتهدف للتعريف بشهداء عنيزة وتعليق أسمائهم وتواريخ استشهادهم وقصص بطولاتهم.

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عنيزة .. اختتام مبادرة "ذكرى شهيد" بتفطير الصائمين
سبق

اختتمت اليوم مبادرة ذكرى شهيد بعنيزة والتي تُقام للسنة الثانية في شهر رمضان المبارك للتفطير عن شهداء الوطن، وهي المبادرة التي أُقيمت للسنة الثانية على التوالي للتذكير بشهداء الواجب من عدة قطاعات أمنية والذين قاموا بالدفاع عن هذه الأرض الطاهرة ضد الفئة الضالة واستشهدوا في سبيل تضحياتهم.

وكانت المبادرة السنوية قد انطلقت لمدة ثلاثة أيام وتم توزيع ما يقارب ٣٥٠٠ وجبة واختتمت بتوزيع الإفطار على المسافرين في نقطة أم سدرة، وتهدف للتعريف بشهداء عنيزة وتعليق أسمائهم وتواريخ استشهادهم وقصص بطولاتهم.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
01:01 AM

عنيزة .. اختتام مبادرة "ذكرى شهيد" بتفطير الصائمين

تم توزيع ما يقارب 3500 وجبة خلال ثلاثة أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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اختتمت اليوم مبادرة ذكرى شهيد بعنيزة والتي تُقام للسنة الثانية في شهر رمضان المبارك للتفطير عن شهداء الوطن، وهي المبادرة التي أُقيمت للسنة الثانية على التوالي للتذكير بشهداء الواجب من عدة قطاعات أمنية والذين قاموا بالدفاع عن هذه الأرض الطاهرة ضد الفئة الضالة واستشهدوا في سبيل تضحياتهم.

وكانت المبادرة السنوية قد انطلقت لمدة ثلاثة أيام وتم توزيع ما يقارب ٣٥٠٠ وجبة واختتمت بتوزيع الإفطار على المسافرين في نقطة أم سدرة، وتهدف للتعريف بشهداء عنيزة وتعليق أسمائهم وتواريخ استشهادهم وقصص بطولاتهم.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,292
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6.7 مليار دولار

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31,126
29 مليار ..

29 مليار ..

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