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السنغال: تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال قد ارتفع إلى 12162 حالة مؤكدة؛ فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 253 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

فيروس كورونا الجديد

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السنغال: تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال قد ارتفع إلى 12162 حالة مؤكدة؛ فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 253 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:22 AM

السنغال: تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال قد ارتفع إلى 12162 حالة مؤكدة؛ فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 253 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

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