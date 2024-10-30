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أهم الوجهات السياحية.. "سفاري الرياض" تجربة مختلفة وسط 70 فصيلة من حيوانات العالم

تشهد إقبالاً كبيراً من عشاق المغامرات

يضم موسم الرياض 2021 العديد من الفعاليات الجاذبة والنوعية لتعزيز السياحة الصحراوية، من خلال استثمار جميع المواقع والمتنزهات الطبيعية إلى جانب إبراز الطبيعة الصحراوية.

وتعد "سفاري الرياض" إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وتشهد إقبالاً كبيراً من عشاق المغامرات، لخوض تجربة مميزة وممتعة في رحلة مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية عبر سيارات صممت خصيصا وَفْق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة في قارات العالم داخل بيئتها الطبيعية التي جُلبت لتكون ضمن المواقع الجاذبة والمهمة.

وتضم فعالية سفاري أكثر من 700 حيوان مختلف ونادر، وأكثر من 250 طيراً نادراً، إلى جانب توافر العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات المختلفة والمتنوعة، بجلسات داخلية وخارجية تمنح الزائر تجربة عيش أجواء السفاري، ويمكن لزائر سفاري الرياض الاستمتاع بمشاهدة عروض استعراضية من قلب القارة الإفريقية على مسرح منطقة السفاري.

وتوفر منطقة "رياض سفاري" بحيرة تحتوي على ألعاب ونشاطات مائية تناسب جميع الشرائح والأعمار، مثل: الدراجة المائية، وقوارب التجديف العائلية.

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أهم الوجهات السياحية.. "سفاري الرياض" تجربة مختلفة وسط 70 فصيلة من حيوانات العالم
سبق

يضم موسم الرياض 2021 العديد من الفعاليات الجاذبة والنوعية لتعزيز السياحة الصحراوية، من خلال استثمار جميع المواقع والمتنزهات الطبيعية إلى جانب إبراز الطبيعة الصحراوية.

وتعد "سفاري الرياض" إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وتشهد إقبالاً كبيراً من عشاق المغامرات، لخوض تجربة مميزة وممتعة في رحلة مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية عبر سيارات صممت خصيصا وَفْق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة في قارات العالم داخل بيئتها الطبيعية التي جُلبت لتكون ضمن المواقع الجاذبة والمهمة.

وتضم فعالية سفاري أكثر من 700 حيوان مختلف ونادر، وأكثر من 250 طيراً نادراً، إلى جانب توافر العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات المختلفة والمتنوعة، بجلسات داخلية وخارجية تمنح الزائر تجربة عيش أجواء السفاري، ويمكن لزائر سفاري الرياض الاستمتاع بمشاهدة عروض استعراضية من قلب القارة الإفريقية على مسرح منطقة السفاري.

وتوفر منطقة "رياض سفاري" بحيرة تحتوي على ألعاب ونشاطات مائية تناسب جميع الشرائح والأعمار، مثل: الدراجة المائية، وقوارب التجديف العائلية.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
02:55 PM

أهم الوجهات السياحية.. "سفاري الرياض" تجربة مختلفة وسط 70 فصيلة من حيوانات العالم

تشهد إقبالاً كبيراً من عشاق المغامرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يضم موسم الرياض 2021 العديد من الفعاليات الجاذبة والنوعية لتعزيز السياحة الصحراوية، من خلال استثمار جميع المواقع والمتنزهات الطبيعية إلى جانب إبراز الطبيعة الصحراوية.

وتعد "سفاري الرياض" إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وتشهد إقبالاً كبيراً من عشاق المغامرات، لخوض تجربة مميزة وممتعة في رحلة مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية عبر سيارات صممت خصيصا وَفْق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة في قارات العالم داخل بيئتها الطبيعية التي جُلبت لتكون ضمن المواقع الجاذبة والمهمة.

وتضم فعالية سفاري أكثر من 700 حيوان مختلف ونادر، وأكثر من 250 طيراً نادراً، إلى جانب توافر العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات المختلفة والمتنوعة، بجلسات داخلية وخارجية تمنح الزائر تجربة عيش أجواء السفاري، ويمكن لزائر سفاري الرياض الاستمتاع بمشاهدة عروض استعراضية من قلب القارة الإفريقية على مسرح منطقة السفاري.

وتوفر منطقة "رياض سفاري" بحيرة تحتوي على ألعاب ونشاطات مائية تناسب جميع الشرائح والأعمار، مثل: الدراجة المائية، وقوارب التجديف العائلية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,040
2.5 مليار ..

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