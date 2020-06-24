أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" بـ 42.71 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.20 دولار أمريكي، ما نسبته 2.89 في المئة، ليبلغ 42.71 دولار أمريكي.
واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولار أمريكي.
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.20 دولار أمريكي، ما نسبته 2.89 في المئة، ليبلغ 42.71 دولار أمريكي.
واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولار أمريكي.النفط أسعار النفط
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.20 دولار أمريكي، ما نسبته 2.89 في المئة، ليبلغ 42.71 دولار أمريكي.
واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولار أمريكي.
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.20 دولار أمريكي، ما نسبته 2.89 في المئة، ليبلغ 42.71 دولار أمريكي.
واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولار أمريكي.