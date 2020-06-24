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أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" بـ 42.71 دولار أمريكي

استقر خام غرب تكساس للعقود الآجلة عند 40.26 دولار

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.20 دولار أمريكي، ما نسبته 2.89 في المئة، ليبلغ 42.71 دولار أمريكي.

واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" بـ 42.71 دولار أمريكي
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.20 دولار أمريكي، ما نسبته 2.89 في المئة، ليبلغ 42.71 دولار أمريكي.

واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولار أمريكي.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
10:32 AM

أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" بـ 42.71 دولار أمريكي

استقر خام غرب تكساس للعقود الآجلة عند 40.26 دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.20 دولار أمريكي، ما نسبته 2.89 في المئة، ليبلغ 42.71 دولار أمريكي.

واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولار أمريكي.

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