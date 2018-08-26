النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمريكا.. سلسلة إطلاق نار تُسْفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص بواشنطن

إضرام نار بشكل متعمد أحرق منزلين والشرطة تضبط شاحنة المشتبه به

قتل رجل مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب آخر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار، وإضرام للنيران بشكل متعمد في واشنطن.

وأفادت قناة KEPR بأنه تم استدعاء الشرطة بشأن عدة حرائق وإطلاق نار حوالي الساعة الرابعة صباحاً في مدينة فينلي بواشنطن. وعندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا رجلاً مصاباً بطلق ناري ومنزلين مشتعلين.

وقالت الشرطة بحسب "أسوشيتد برس" إنها تعتقد أن المشتبه به في الحرائق في فينلي أشعل حرائق متعددة في جميع أنحاء مقاطعة بينتون.

وتم العثور على شاحنة المشتبه به في وقت لاحق في غرب ريتشلاند. وأبلغت الشرطة عن إطلاق أعيرة نارية من داخل السيارة، وقد رد عناصرها بإطلاق النار على السيارة. وعلى الأثر اشتعلت السيارة وسمع أصوات إطلاق ذخيرة حية داخها.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية داخل الشاحنة المحترقة، مشيرة إلى أنه تم أيضاً العثور على جثتي شخصين آخرين داخل منزل آخر، ويعتقد أنهما على صلة بالمشتبه به وأن التحقيق مستمر.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا.. سلسلة إطلاق نار تُسْفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص بواشنطن
سبق

قتل رجل مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب آخر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار، وإضرام للنيران بشكل متعمد في واشنطن.

وأفادت قناة KEPR بأنه تم استدعاء الشرطة بشأن عدة حرائق وإطلاق نار حوالي الساعة الرابعة صباحاً في مدينة فينلي بواشنطن. وعندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا رجلاً مصاباً بطلق ناري ومنزلين مشتعلين.

وقالت الشرطة بحسب "أسوشيتد برس" إنها تعتقد أن المشتبه به في الحرائق في فينلي أشعل حرائق متعددة في جميع أنحاء مقاطعة بينتون.

وتم العثور على شاحنة المشتبه به في وقت لاحق في غرب ريتشلاند. وأبلغت الشرطة عن إطلاق أعيرة نارية من داخل السيارة، وقد رد عناصرها بإطلاق النار على السيارة. وعلى الأثر اشتعلت السيارة وسمع أصوات إطلاق ذخيرة حية داخها.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية داخل الشاحنة المحترقة، مشيرة إلى أنه تم أيضاً العثور على جثتي شخصين آخرين داخل منزل آخر، ويعتقد أنهما على صلة بالمشتبه به وأن التحقيق مستمر.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
11:27 AM

أمريكا.. سلسلة إطلاق نار تُسْفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص بواشنطن

إضرام نار بشكل متعمد أحرق منزلين والشرطة تضبط شاحنة المشتبه به

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
563

قتل رجل مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب آخر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار، وإضرام للنيران بشكل متعمد في واشنطن.

وأفادت قناة KEPR بأنه تم استدعاء الشرطة بشأن عدة حرائق وإطلاق نار حوالي الساعة الرابعة صباحاً في مدينة فينلي بواشنطن. وعندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا رجلاً مصاباً بطلق ناري ومنزلين مشتعلين.

وقالت الشرطة بحسب "أسوشيتد برس" إنها تعتقد أن المشتبه به في الحرائق في فينلي أشعل حرائق متعددة في جميع أنحاء مقاطعة بينتون.

وتم العثور على شاحنة المشتبه به في وقت لاحق في غرب ريتشلاند. وأبلغت الشرطة عن إطلاق أعيرة نارية من داخل السيارة، وقد رد عناصرها بإطلاق النار على السيارة. وعلى الأثر اشتعلت السيارة وسمع أصوات إطلاق ذخيرة حية داخها.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية داخل الشاحنة المحترقة، مشيرة إلى أنه تم أيضاً العثور على جثتي شخصين آخرين داخل منزل آخر، ويعتقد أنهما على صلة بالمشتبه به وأن التحقيق مستمر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,084
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,584

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة