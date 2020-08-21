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استوقفته لوحة الشهداء .. "أمير مكة" يزور معرض "القوات المسلحة" بسوق عكاظ

يتضمن عرضاً للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية والدبابات المصفحة

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل، جناح القوات المسلحة المشارك في سوق عكاظ 13 ضمن فعاليات موسم الطائف.

واطلع الأمير خالد الفيصل؛ على مشاركة عدد من القطاعات العسكرية بالجناح ممثلة في القوات البرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، وإدارة الخدمات الطبية.

وتجوّل ومرافقوه بأرجاء المعرض المتضمن عرضاً للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية والدبابات المصفحة التابعة للقوات البرية، وطائرة من نوع (ف 5 B) تابعة للقوات الجوية، وعرضاً لقنابل ذات أوزان مختلفة، وبندقية (إم 106).

واستوقفت لوحة أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بالطائف الأمير خالد الفيصل، الذي أشاد بالجهود والأعمال البطولية التي يبذلها رجال القوات المسلحة وزملاؤهم من القطاعات العسكرية الأخرى في الدفاع عن بلاد الحرمين وحفظ الأمن، في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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استوقفته لوحة الشهداء .. "أمير مكة" يزور معرض "القوات المسلحة" بسوق عكاظ
سبق

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل، جناح القوات المسلحة المشارك في سوق عكاظ 13 ضمن فعاليات موسم الطائف.

واطلع الأمير خالد الفيصل؛ على مشاركة عدد من القطاعات العسكرية بالجناح ممثلة في القوات البرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، وإدارة الخدمات الطبية.

وتجوّل ومرافقوه بأرجاء المعرض المتضمن عرضاً للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية والدبابات المصفحة التابعة للقوات البرية، وطائرة من نوع (ف 5 B) تابعة للقوات الجوية، وعرضاً لقنابل ذات أوزان مختلفة، وبندقية (إم 106).

واستوقفت لوحة أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بالطائف الأمير خالد الفيصل، الذي أشاد بالجهود والأعمال البطولية التي يبذلها رجال القوات المسلحة وزملاؤهم من القطاعات العسكرية الأخرى في الدفاع عن بلاد الحرمين وحفظ الأمن، في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
01:01 PM

استوقفته لوحة الشهداء .. "أمير مكة" يزور معرض "القوات المسلحة" بسوق عكاظ

يتضمن عرضاً للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية والدبابات المصفحة

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
1,503

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل، جناح القوات المسلحة المشارك في سوق عكاظ 13 ضمن فعاليات موسم الطائف.

واطلع الأمير خالد الفيصل؛ على مشاركة عدد من القطاعات العسكرية بالجناح ممثلة في القوات البرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، وإدارة الخدمات الطبية.

وتجوّل ومرافقوه بأرجاء المعرض المتضمن عرضاً للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية والدبابات المصفحة التابعة للقوات البرية، وطائرة من نوع (ف 5 B) تابعة للقوات الجوية، وعرضاً لقنابل ذات أوزان مختلفة، وبندقية (إم 106).

واستوقفت لوحة أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بالطائف الأمير خالد الفيصل، الذي أشاد بالجهود والأعمال البطولية التي يبذلها رجال القوات المسلحة وزملاؤهم من القطاعات العسكرية الأخرى في الدفاع عن بلاد الحرمين وحفظ الأمن، في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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