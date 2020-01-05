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صرف أكثر من مليون ريال من "رسوم الأراضي" لتطوير مشروع إسكان عرعر

ستُنفق على مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان، عن صرفه مبلغ 1,138,173 ريالًا، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان عرعر، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن المادة الـ١٥ من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، تنصّ على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن هناك خطةً متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية، وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان؛ حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علمًا بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلّبها تلك المشاريع.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعدّ أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كلٍّ من: الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

الأراضي البيضاء وزارة الإسكان مشروع إسكان عرعر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صرف أكثر من مليون ريال من "رسوم الأراضي" لتطوير مشروع إسكان عرعر
سبق

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان، عن صرفه مبلغ 1,138,173 ريالًا، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان عرعر، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن المادة الـ١٥ من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، تنصّ على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن هناك خطةً متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية، وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان؛ حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علمًا بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلّبها تلك المشاريع.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعدّ أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كلٍّ من: الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
05:48 PM

صرف أكثر من مليون ريال من "رسوم الأراضي" لتطوير مشروع إسكان عرعر

ستُنفق على مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان، عن صرفه مبلغ 1,138,173 ريالًا، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان عرعر، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن المادة الـ١٥ من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، تنصّ على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن هناك خطةً متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية، وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان؛ حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علمًا بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلّبها تلك المشاريع.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعدّ أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كلٍّ من: الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

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