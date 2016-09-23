بعد تقرير" سبق".. نقل "مُسِن غميقة وشقيقته" لمستشفى الصحة النفسية بجدة

يسكنان تحت ظل شجرة منذ أكثر من سبع سنوات إثر معاناتهما من مرض نفسي

نقل صباح اليوم الأربعاء (مُسِن غميقة وشقيقته الخمسينية) لمستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة لتلقي العلاج والرعاية الصحية هناك.

وكانت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة قد خاطبت محافظ الليث بتشكيل لجنة للوقوف على الحالة ودراسة وضعها الصحي والاجتماعي، حيث كلف محافظ الليث، رئيس مركز غميقة سلمان بن سلطان الشريف؛ بتكليف اللجنة والاشراف عليها، وتم تشكيل لجنة من ثلاث جهات حكومية (مستشفى الليث والضمان الاجتماعي ومركز غميقة) التي قامت بزيارة المُسِن وشقيقته الأسبوع الماضي في موقعها البري وأعدت تقريراً مفصلاً والذي أوصت فيه بنقلهما فوراً إلى مستشفى الصحة النفسية بجدة لتلقي العلاج والرعاية، والذي وافق على قبول الحالة، حيث باشرت اللجنة الثلاثية عملها اليوم الأربعاء بإشراف مباشر من رئيس مركز غميقة وتم نقل المُسِن وشقيقته إلى مستشفى الصحة النفسية بجدة.

وأعرب رئيس مركز غميقة سلمان بن سلطان الشريف؛ عن شكره لوزارة الصحة على استجابتها بنقل الحالة.

الجدير بالذكر أن "سبق" نشرت حالة المُسِن وشقيقته بتاريخ 15 شوال 1442هـ تحت عنوان "تركا منزلهما وسكنا شجرة منذ 7 أعوام.. لمُسِن وشقيقته قصةٌ في غميقة!"، حيث ذكرت أن المُسِن وشقيقته الخمسينية يسكنان تحت ظل شجرة منذ أكثر من سبع سنوات بمركز غميقة 30 كلم شرق محافظة الليث بمنطقة مكة المكرّمة، تاركين منزلهما الذي أنشأته لهم الجمعية الخيرية بغميقة، وذلك لمعاناتهما من مرض نفسي أصيبا به منذ سنوات عدة.

وتفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حينه مع تقرير "سبق"، ووجّهت فرع الضمان الاجتماعي بالليث الذي بدوره وجّه مستشفى الليث العام بفحص المُسِن وشقيقته ورفع التقارير الطبية للحالة الصحية لهما، حيث أثبتت التقارير الطبية أن المُسِن يعاني مرض ألزهايمر، كما يعاني هو وشقيقته الخمسينية وجود بعض الاضطرابات النفسية، وضعفاً بسبب سوء التغذية، إضافة إلى وجود التهابات فيروسية بالعين والتهابات بالجلد.