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إصابات كورونا الجديدة بـ 3 دول.. 2 في كوريا و45 بماليزيا و367 بإندونيسيا

وفيات إحداها 895 وهو أعلى حصيلة وفاة بالفيروس في شرق آسيا بخلاف الصين

سجّلت ماليزيا يوم الأربعاء، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 6428.

وأبلغت وزارة الصحة أيضاً عن حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 107.

وفي إندونيسيا، قال أحمد يوريانتو؛ المسؤول بوزارة الصحة، إن البلاد سجلت يوم الأربعاء 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 12438.

وأبلغ يوريانتو؛ عن 23 وفاة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 895 وهو أعلى حصيلة وفاة بالفيروس في منطقة شرق آسيا بخلاف الصين.

وحتى يوم الأربعاء تم فحص أكثر من 92 ألف شخص وتعافي 2317 مصاباً بالفيروس.

وسجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10806 حالات.

وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 255 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا الجديدة بـ 3 دول.. 2 في كوريا و45 بماليزيا و367 بإندونيسيا
سبق

سجّلت ماليزيا يوم الأربعاء، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 6428.

وأبلغت وزارة الصحة أيضاً عن حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 107.

وفي إندونيسيا، قال أحمد يوريانتو؛ المسؤول بوزارة الصحة، إن البلاد سجلت يوم الأربعاء 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 12438.

وأبلغ يوريانتو؛ عن 23 وفاة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 895 وهو أعلى حصيلة وفاة بالفيروس في منطقة شرق آسيا بخلاف الصين.

وحتى يوم الأربعاء تم فحص أكثر من 92 ألف شخص وتعافي 2317 مصاباً بالفيروس.

وسجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10806 حالات.

وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 255 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
12:59 PM

إصابات كورونا الجديدة بـ 3 دول.. 2 في كوريا و45 بماليزيا و367 بإندونيسيا

وفيات إحداها 895 وهو أعلى حصيلة وفاة بالفيروس في شرق آسيا بخلاف الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت ماليزيا يوم الأربعاء، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 6428.

وأبلغت وزارة الصحة أيضاً عن حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 107.

وفي إندونيسيا، قال أحمد يوريانتو؛ المسؤول بوزارة الصحة، إن البلاد سجلت يوم الأربعاء 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 12438.

وأبلغ يوريانتو؛ عن 23 وفاة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 895 وهو أعلى حصيلة وفاة بالفيروس في منطقة شرق آسيا بخلاف الصين.

وحتى يوم الأربعاء تم فحص أكثر من 92 ألف شخص وتعافي 2317 مصاباً بالفيروس.

وسجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10806 حالات.

وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 255 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس.

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