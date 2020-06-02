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تعقيم مقر "هيئة المعروف" في نجران

للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، بالتعاون مع أمانات وبلديات المنطقة؛ أعمال التعقيم الوقائي لمباني الفرع والهيئات والمراكز التابعة له، وللمركبات من الداخل والخارج.

جاء ذلك استكمالًا لجهود الفرع الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يضمن - بإذن الله - سلامة منسوبيه أثناء مباشرتهم لأعمالهم الإدارية والميدانية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعقيم مقر "هيئة المعروف" في نجران
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، بالتعاون مع أمانات وبلديات المنطقة؛ أعمال التعقيم الوقائي لمباني الفرع والهيئات والمراكز التابعة له، وللمركبات من الداخل والخارج.

جاء ذلك استكمالًا لجهود الفرع الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يضمن - بإذن الله - سلامة منسوبيه أثناء مباشرتهم لأعمالهم الإدارية والميدانية.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:42 PM

تعقيم مقر "هيئة المعروف" في نجران

للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد

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علي حفول - نجران
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81

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، بالتعاون مع أمانات وبلديات المنطقة؛ أعمال التعقيم الوقائي لمباني الفرع والهيئات والمراكز التابعة له، وللمركبات من الداخل والخارج.

جاء ذلك استكمالًا لجهود الفرع الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يضمن - بإذن الله - سلامة منسوبيه أثناء مباشرتهم لأعمالهم الإدارية والميدانية.

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