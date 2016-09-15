الأهلي يوقع اتفاقية شراكة مع جمعية ذوي شهداء الواجب

الصائغ يدشن جدارية (فخر الوطن) بمقر النادي

بمباركة وتأييد من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، وقع النادي الأهلي ممثلاً في رئيس مجلس إدارته المهندس أحمد بن بكر الصائغ مع جمعية ذوى شهداء الواجب ممثلة في رئيس مجلس إدارتها سعود بن محمد العويس، مذكرة تفاهم اليوم السبت بمقر قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي.

يتم بموجبها دعم ذوي شهداء الواجب، وذلك من خلال الجانب الرياضي خصوصًا ما يعكسه إيجابيًا على هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا، وذلك من خلال تسليط الضوء عليهم من خلال الحسابات الرسمية للنادي الأهلي، والاستفادة من البرامج الترفيهية والرياضية التي يقوم بها النادي الأهلي في جميع الألعاب والمناشط وتهيئة المرافق الخاصة بالنشاطات الرياضية كما تُسهم الاتفاقية في توفير تذاكر لحضور مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي تُقام على أرضه ومخاطبة العديد من الجهات والمراكز تحت مظلة الشراكة لإقامة دورات تدريبية تعليمية وتطويرية لذوي الشهداء، مع الاحتفاء بالمتفوقين علميًا منهم وتكريمهم بالنادي خلال الموسم الرياضي الحالي.

وتمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور ذوى شهداء الواجب، والرئيس التنفيذي للنادي الأهلي الدكتور أحمد نور ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب الدكتورة أروى اليماني، وعضو مجلس إدارة الجمعية المهندس مساعد العيسى ومدير العلاقات العاقة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ مشعل القرشي.

وامتنانا لما سطره شهداء هذا الوطن الغالي، واحتفاءً بذكراهم الخالدة دشن رئيس النادي الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ جدارية (فخر الوطن) بمقر النادي الأهلي، وذلك اعتزازًا بالأدوار البطولية التي قدمها الشهداء من حماة مملكتنا الغالية.