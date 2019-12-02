النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الله يخليك لا تقول إنه مات" .. رسالة مؤثرة من شاب تجتاح مواقع التواصل

مسؤول خدمة "جنائز الإمارات": أجهش ببكاء تقشعر له الأبدان

"الله يخليك لا تقول إنه مات" هي العبارة التي أبكت الكثيرين، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نصية مؤثرة نشرها مسؤول خدمة "جنائز الإمارات" عن شاب يسأل عن حقيقة وفاة صديقه.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فقد تلقى مسؤول خدمة "جنائز الإمارات" مكالمة هاتفية من شاب يسأل عن وفاة صديقه والعبرات تخنقه، ويقول "هل وصلك خبر عن فلان أنه توفي .. بس الله يخليك لا تقول إنه مات".

ونشر مسؤول الخدمة عبر صفحته على "إنستجرام"، إجابته عن سؤال الشاب، قائلاً "إنه بعد التأكد من صحة خبر الوفاة، "اتصلت بالشاب لإبلاغه بخبر وفاة صديقه فأجهش ببكاء تقشعر له الأبدان.. اللهم ارزقنا صحبة تذكرنا بعد الموت".

ويلفت المسؤول إلى أن مكالمة الشاب كانت من أصعب المكالمات التي وصلت إليه عبر خدمة جنائز الإمارات.

جنائز الإمارات صحيفة الإمارات

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الله يخليك لا تقول إنه مات" .. رسالة مؤثرة من شاب تجتاح مواقع التواصل
سبق

"الله يخليك لا تقول إنه مات" هي العبارة التي أبكت الكثيرين، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نصية مؤثرة نشرها مسؤول خدمة "جنائز الإمارات" عن شاب يسأل عن حقيقة وفاة صديقه.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فقد تلقى مسؤول خدمة "جنائز الإمارات" مكالمة هاتفية من شاب يسأل عن وفاة صديقه والعبرات تخنقه، ويقول "هل وصلك خبر عن فلان أنه توفي .. بس الله يخليك لا تقول إنه مات".

ونشر مسؤول الخدمة عبر صفحته على "إنستجرام"، إجابته عن سؤال الشاب، قائلاً "إنه بعد التأكد من صحة خبر الوفاة، "اتصلت بالشاب لإبلاغه بخبر وفاة صديقه فأجهش ببكاء تقشعر له الأبدان.. اللهم ارزقنا صحبة تذكرنا بعد الموت".

ويلفت المسؤول إلى أن مكالمة الشاب كانت من أصعب المكالمات التي وصلت إليه عبر خدمة جنائز الإمارات.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
11:30 AM

"الله يخليك لا تقول إنه مات" .. رسالة مؤثرة من شاب تجتاح مواقع التواصل

مسؤول خدمة "جنائز الإمارات": أجهش ببكاء تقشعر له الأبدان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
15,468

"الله يخليك لا تقول إنه مات" هي العبارة التي أبكت الكثيرين، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نصية مؤثرة نشرها مسؤول خدمة "جنائز الإمارات" عن شاب يسأل عن حقيقة وفاة صديقه.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فقد تلقى مسؤول خدمة "جنائز الإمارات" مكالمة هاتفية من شاب يسأل عن وفاة صديقه والعبرات تخنقه، ويقول "هل وصلك خبر عن فلان أنه توفي .. بس الله يخليك لا تقول إنه مات".

ونشر مسؤول الخدمة عبر صفحته على "إنستجرام"، إجابته عن سؤال الشاب، قائلاً "إنه بعد التأكد من صحة خبر الوفاة، "اتصلت بالشاب لإبلاغه بخبر وفاة صديقه فأجهش ببكاء تقشعر له الأبدان.. اللهم ارزقنا صحبة تذكرنا بعد الموت".

ويلفت المسؤول إلى أن مكالمة الشاب كانت من أصعب المكالمات التي وصلت إليه عبر خدمة جنائز الإمارات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,404
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,818
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,170
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,527

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة