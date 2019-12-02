"الله يخليك لا تقول إنه مات" .. رسالة مؤثرة من شاب تجتاح مواقع التواصل

مسؤول خدمة "جنائز الإمارات": أجهش ببكاء تقشعر له الأبدان

"الله يخليك لا تقول إنه مات" هي العبارة التي أبكت الكثيرين، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نصية مؤثرة نشرها مسؤول خدمة "جنائز الإمارات" عن شاب يسأل عن حقيقة وفاة صديقه.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فقد تلقى مسؤول خدمة "جنائز الإمارات" مكالمة هاتفية من شاب يسأل عن وفاة صديقه والعبرات تخنقه، ويقول "هل وصلك خبر عن فلان أنه توفي .. بس الله يخليك لا تقول إنه مات".

ونشر مسؤول الخدمة عبر صفحته على "إنستجرام"، إجابته عن سؤال الشاب، قائلاً "إنه بعد التأكد من صحة خبر الوفاة، "اتصلت بالشاب لإبلاغه بخبر وفاة صديقه فأجهش ببكاء تقشعر له الأبدان.. اللهم ارزقنا صحبة تذكرنا بعد الموت".

ويلفت المسؤول إلى أن مكالمة الشاب كانت من أصعب المكالمات التي وصلت إليه عبر خدمة جنائز الإمارات.