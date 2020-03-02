"الصحة": لدينا تفاصيل رحلة السعودي المصاب بكورونا.. ووضعه الصحي الحالي مستقر

أكدت أن نتائج فحص المخالطين له سوف تعلن خلال ساعات وحذَّرت من التهويل

شدَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على أن إجراءات السعودية الاحترازية لمواجهة كورونا نالت الإشادة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت رقم 937 للتواصل مع المواطنين حول كل المعلومات الخاصة بالمرض.

وحذَّر المتحدث باسم الوزارة من الانسياق وراء الشائعات، ومَن يحاولون إثارة الذعر بين الناس، داعيًا لأخذ المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة، وشدَّد على أهمية الوعي الصحي للتعامل مع هذا الفيروس، والنظافة الشخصية، وغسل اليدين، وتجنب مَن تظهر عليهم أعراض صحية، كالزكام والإنفلونزا، وعدم الاحتكاك بالحيوانات.

وأوضح "العبدالعالي" لبرنامج "يا هلا" بعد إعلان وزارة الصحة أول حالة رسمية للإصابة بفيروس كورونا في السعودية لمواطن سعودي قادم من إيران عبر مملكة البحرين، وما تم اتخاذه مع الحالة من إجراءات، أن "الوضع الصحي للمصاب بكورونا مستقر، ويتم تقديم الرعاية له على أعلى المعايير والمستويات المقدمة لمثل هذه الحالات".

وأشار إلى أن الحالة المصابة بكورونا من المنطقة الشرقية، وأن السعودية خصصت 25 مستشفى منتشرة بالمناطق كافة لضمان تقديم الخدمة لمثل هذه الحالات متى ما تم الاحتياج لها.

وأضاف:‏ "لا يمكن عزل المخالطين كافة للمواطن المصاب بـكورونا، واعتبارهم مشتبهًا في إصابتهم. وسوف تتم معاملة كل حالة منهم حسب درجة اختلاطها به، ووضعها الصحي حاليًا".

وأكد‏ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن لديهم كل التفاصيل المتعلقة برحلة الحالة من إيران حتى السعودية. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن نتائج فحص المخالطين لأول مصاب بـكورونا سوف تُعلن خلال ساعات.