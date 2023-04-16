بريطانيا تحبط تهريب مخدرات في شحنة كمامات

تبلغ قيمة المضبوطات 1.25 مليون دولار

ضبط موظفو الجمارك البريطانيون 14 كيلوجرامًا من الكوكايين، تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار)، خبأها مهربون للمخدرات في شحنة من الكمامات، كانت ستدخل البلاد عبر منطقة جمارك نفق القنال الإنجليزي، بحسب ما أفادت "رويترز"، اليوم (الخميس).



وبيّنت وزارة الداخلية أن كمية الكوكايين كانت في 15 رزمة مخبأة في صناديق مليئة بكمامات ضبطت لدى تفتيش شاحنة مسجلة في بولندا كانت متجهة لبريطانيا، اعتقل بولندي في الرابعة والثلاثين من عمره.



من جهته ذكر مدير عمليات إدارة مكافحة الجريمة في ميناء دوفر دارن هيربرت، أن هذه الضبطية دليل إضافي على الطريقة التي تحاول بها الشبكات الإجرامية استغلال تفشي فيروس كورونا لمصالحها.



وأوضح أن السلطات تحقق الآن لمعرفة من يقفون وراء محاولة التهريب تلك.



ويبلغ حجم سوق الكوكايين في أوروبا أكثر من عشرة مليارات دولار.