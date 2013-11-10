"أكاديمية الحوار" تدرّب 60 طالبة دراسات عليا بأم القرى على الحوار الفكري

نظّمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الأحد الماضي ، برنامجاً تدريبياً بعنوان، "المدرب المعتمد في الحوار الفكري"، على مدى خمسة أيام، في جامعة أم القرى، لإكساب المشاركات المعارف والمهارات والاتجاهات التي تقيهن من التطرف.

شارك في البرنامج الذي افتتح بحضور مدير عام أكاديمية الحوار إسماعيل العمري؛ (60) من طالبات الدراسات العليا: (ماجستير ودكتوراه) بالجامعة.

ويهدف البرنامج الذي يأتي في إطار الشراكة القائمة بين المركز ووحدة التوعية الفكرية بالجامعة، إلى تأهيل مدربين معتمدين للإسهام في نشر الوعي الفكري وضمان استمرار التدريب طوال العام لطلاب وطالبات الجامعة على مهارات الحوار الفكري.

وتضمن محاور عدة منها، تعريف التطرف وموقف المنهج الإسلامي منه، ومكوناته وأسباب نشوئه، وأضراره وأخطاره، إضافة إلى دور مؤسسات التنشئة في الوقاية منه، ودور المملكة الريادي في الحد منه، وكيفية الوقاية منه.

يُذكر أن أكاديمية الحوار تسعى لتحقيق أهداف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنشر ثقافة الحوار والاهتمام بالشأن الحواري الأصيل مع الثقافات والحضارات العالمية؛ لتكون واقعاً ملموساً من خلال البرامج والدورات والورش والحقائب التدريبية المتعدّدة التي دأبت على تنفيذها لنشر ثقافة الحوار والتسامح والسلام والتنوع والتعرُّف على الثقافات والحضارات المختلفة.