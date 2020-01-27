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شرطة حائل تنظم ملتقى عن الوقاية من الجريمة.. غداً الثلاثاء

يناقش تطوير المؤسسات الأمنية والإجراءات الوقائية

تنظم شرطة منطقة حائل، غداً الثلاثاء، بمقر الغرفة التجارية بحائل، وبرعاية من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ملتقى "الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق"، وبحضور مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، والقيادات الأمنية والمهتمين بمنطقة حائل.

وسيتطرق الملتقى إلى تحديد مفهوم الوقاية من الجريمة، والطرق الحديثة للوقاية منها، والاحترازات والتدابير الوقائية والأمنية المطلوبة وسبل التصدي لها قبل وقوعها.

كما سيتطرق الملتقى أيضاً، إلى التدابير اللازمة للوقاية من الجريمة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والأمني.

وسيناقش الملتقى، تطوير المؤسسات الأمنية لتكون قادرة على مواجهة الجريمة.

شرطة حائل الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شرطة حائل تنظم ملتقى عن الوقاية من الجريمة.. غداً الثلاثاء
سبق

تنظم شرطة منطقة حائل، غداً الثلاثاء، بمقر الغرفة التجارية بحائل، وبرعاية من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ملتقى "الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق"، وبحضور مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، والقيادات الأمنية والمهتمين بمنطقة حائل.

وسيتطرق الملتقى إلى تحديد مفهوم الوقاية من الجريمة، والطرق الحديثة للوقاية منها، والاحترازات والتدابير الوقائية والأمنية المطلوبة وسبل التصدي لها قبل وقوعها.

كما سيتطرق الملتقى أيضاً، إلى التدابير اللازمة للوقاية من الجريمة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والأمني.

وسيناقش الملتقى، تطوير المؤسسات الأمنية لتكون قادرة على مواجهة الجريمة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
04:41 PM

شرطة حائل تنظم ملتقى عن الوقاية من الجريمة.. غداً الثلاثاء

يناقش تطوير المؤسسات الأمنية والإجراءات الوقائية

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خالد السليمي - حائل
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تنظم شرطة منطقة حائل، غداً الثلاثاء، بمقر الغرفة التجارية بحائل، وبرعاية من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ملتقى "الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق"، وبحضور مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، والقيادات الأمنية والمهتمين بمنطقة حائل.

وسيتطرق الملتقى إلى تحديد مفهوم الوقاية من الجريمة، والطرق الحديثة للوقاية منها، والاحترازات والتدابير الوقائية والأمنية المطلوبة وسبل التصدي لها قبل وقوعها.

كما سيتطرق الملتقى أيضاً، إلى التدابير اللازمة للوقاية من الجريمة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والأمني.

وسيناقش الملتقى، تطوير المؤسسات الأمنية لتكون قادرة على مواجهة الجريمة.

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