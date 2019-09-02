النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مخالفة وتغريم مطعم بمكة بعد بلاغ بوجود حشرات بوجبة عشاء

زيارة أولى ووقوف مفاجئ للأمانة يكشف عن عدد من الملاحظات

طبّقت أمانة العاصمة المقدسة، لائحة الغرامات في حق أحد المطاعم بمكة، بعد بلاغ مواطن بوجود حشرات داخل وجبة العشاء التي كان يتناولها برفقة أسرته.
وقال المواطن لـ"سبق": تفاجأت أثناء تناولي لوجبة العشاء، بوجود حشرات صغيرة في الأكل، بالإضافة إلى أرجل صرصور فيما يبدو.
وتابع: عند استدعاء العمالة القائمة على المطعم، حاولوا منعي من التقدم ببلاغ، وقدموا وجبة مجانية على حسابهم؛ إلا أنني تقدمت ببلاغ فورًا على الرقم الموحد لتلقي البلاغات بأمانة العاصمة المقدسة 940، والذي بدوره أحاله للجهة المشرفة على الموقع.

وأردف: كان وقت بلاغي متأخرًا، وأغلق المطعم أبوابه قبل أن يصل مراقب البلدية، والذي باشر الحالة في الصباح، وأفادني بأن المطعم لا يوجد فيه ملاحظات، وتلقيت بعدها اتصالًا في اليوم التالي يفيدني بأن الجهات الرقابية في المطعم نفّذت زيارة مفاجئة للمطعم، وطبّقت بحقة غرامات لوجود مخالفات.
بدورها، أكدت الأمانة أنه فور تلقي بلاغ من أحد المواطنين بشأن وجود حشرات في وجبة طعام، توجهت فرقة من المختصيين بالأمانة إلى المطعم، ولم يتم ملاحظة أي مخالفات، وتم وضع المطعم تحت الملاحظة.

وتابعت: وفي مساء يوم أمس، تم عمل وقوف مفاجئ من المختصيين بالأمانة على نفس المطعم، واتضح وجود عدد من الملاحظات، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية بحقه، وقد تم توضيح ذلك للمواطن المُبلِغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مخالفة وتغريم مطعم بمكة بعد بلاغ بوجود حشرات بوجبة عشاء
سبق

طبّقت أمانة العاصمة المقدسة، لائحة الغرامات في حق أحد المطاعم بمكة، بعد بلاغ مواطن بوجود حشرات داخل وجبة العشاء التي كان يتناولها برفقة أسرته.
وقال المواطن لـ"سبق": تفاجأت أثناء تناولي لوجبة العشاء، بوجود حشرات صغيرة في الأكل، بالإضافة إلى أرجل صرصور فيما يبدو.
وتابع: عند استدعاء العمالة القائمة على المطعم، حاولوا منعي من التقدم ببلاغ، وقدموا وجبة مجانية على حسابهم؛ إلا أنني تقدمت ببلاغ فورًا على الرقم الموحد لتلقي البلاغات بأمانة العاصمة المقدسة 940، والذي بدوره أحاله للجهة المشرفة على الموقع.

وأردف: كان وقت بلاغي متأخرًا، وأغلق المطعم أبوابه قبل أن يصل مراقب البلدية، والذي باشر الحالة في الصباح، وأفادني بأن المطعم لا يوجد فيه ملاحظات، وتلقيت بعدها اتصالًا في اليوم التالي يفيدني بأن الجهات الرقابية في المطعم نفّذت زيارة مفاجئة للمطعم، وطبّقت بحقة غرامات لوجود مخالفات.
بدورها، أكدت الأمانة أنه فور تلقي بلاغ من أحد المواطنين بشأن وجود حشرات في وجبة طعام، توجهت فرقة من المختصيين بالأمانة إلى المطعم، ولم يتم ملاحظة أي مخالفات، وتم وضع المطعم تحت الملاحظة.

وتابعت: وفي مساء يوم أمس، تم عمل وقوف مفاجئ من المختصيين بالأمانة على نفس المطعم، واتضح وجود عدد من الملاحظات، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية بحقه، وقد تم توضيح ذلك للمواطن المُبلِغ.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
08:53 AM

مخالفة وتغريم مطعم بمكة بعد بلاغ بوجود حشرات بوجبة عشاء

زيارة أولى ووقوف مفاجئ للأمانة يكشف عن عدد من الملاحظات

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
5,220

طبّقت أمانة العاصمة المقدسة، لائحة الغرامات في حق أحد المطاعم بمكة، بعد بلاغ مواطن بوجود حشرات داخل وجبة العشاء التي كان يتناولها برفقة أسرته.
وقال المواطن لـ"سبق": تفاجأت أثناء تناولي لوجبة العشاء، بوجود حشرات صغيرة في الأكل، بالإضافة إلى أرجل صرصور فيما يبدو.
وتابع: عند استدعاء العمالة القائمة على المطعم، حاولوا منعي من التقدم ببلاغ، وقدموا وجبة مجانية على حسابهم؛ إلا أنني تقدمت ببلاغ فورًا على الرقم الموحد لتلقي البلاغات بأمانة العاصمة المقدسة 940، والذي بدوره أحاله للجهة المشرفة على الموقع.

وأردف: كان وقت بلاغي متأخرًا، وأغلق المطعم أبوابه قبل أن يصل مراقب البلدية، والذي باشر الحالة في الصباح، وأفادني بأن المطعم لا يوجد فيه ملاحظات، وتلقيت بعدها اتصالًا في اليوم التالي يفيدني بأن الجهات الرقابية في المطعم نفّذت زيارة مفاجئة للمطعم، وطبّقت بحقة غرامات لوجود مخالفات.
بدورها، أكدت الأمانة أنه فور تلقي بلاغ من أحد المواطنين بشأن وجود حشرات في وجبة طعام، توجهت فرقة من المختصيين بالأمانة إلى المطعم، ولم يتم ملاحظة أي مخالفات، وتم وضع المطعم تحت الملاحظة.

وتابعت: وفي مساء يوم أمس، تم عمل وقوف مفاجئ من المختصيين بالأمانة على نفس المطعم، واتضح وجود عدد من الملاحظات، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية بحقه، وقد تم توضيح ذلك للمواطن المُبلِغ.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,341
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,271
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,624

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة